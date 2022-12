Collection au box-office Avatar The Way of Water Day 1: le film de James Cameron frappe Rs 40 crores en Inde; ne parvient pas à battre le record d’Avengers Endgame

James Cameron’s Avatar: The Way of Water est sorti en salles le 16 décembre 2022. Le film a déjà bien démarré et le public en devient fou. Le jour de son ouverture, le film a recueilli environ Rs. 38-40 crores au box-office indien. Le film hollywoodien le plus attendu a déjà battu les premières collections d’Avengers : Infinity War et Spider-Man : No Way Home. Oui, tu l’as bien lu! Avatar: The Way of Water n’a pas battu le plus grand premier match d’Hollywood Avengers: Endgame. Avengers: Infinity War aurait collecté Rs. 31 crores le premier jour, tandis que Spider-Man: No Way Home a collecté Rs. 32 crores et Avengers: Endgame ont collecté Rs. 53 crore le jour de son ouverture. Avatar partie 1 reste toujours le plus gros film hollywoodien au monde puisqu’il a collecté 2,9 milliards de dollars.

L’histoire d’Avatar: The Way of Water concerne une lune appelée Pandora et la colonisation qui menace la race humanoïde Na’vi. Le film a reçu beaucoup d’appréciation et d’amour de la part des critiques et de ses fans. Sumit Kadel, un analyste commercial, s’est rendu sur Twitter et a écrit: “#AvatarTheWayOfWater se dirige vers une journée d’ouverture nette de 35 à 36 cr en Inde (All Langs) selon les premières estimations”. Le film serait sorti 13 ans après que le premier film ait laissé le public accroché à son scénario avec la technologie 3D.

James’s Avatar est devenu le deuxième film à avoir rapporté plus de 2 milliards de dollars au box-office et le film devrait battre tous les records. Le film présente Zoe Saldana, Stephen Lang et Sigourney Weaver dans des rôles principaux avec Lang, Weaver, Giovanni Ribisi, Dileep Rao dans des rôles de soutien.

Avatar: Le succès retentissant de The Way Of Water au box-office affectera Rohit Shetty et Cirkus de Ranveer Singh.