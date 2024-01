Collectif de flamenco Twin Cities au Centre des Arts le 20 janvier | Culture & Loisirs

Le Twin Cities Flamenco Collective inspire le public grâce à ses expressions passionnées et émouvantes de la musique et de la danse flamenco, aux côtés de la guitariste/chanteuse invitée de renommée internationale Marija Temo.

Les artistes présentés incluent :

Marija Temo, décrite comme une « triple menace », est largement reconnue comme guitariste classique/flamenco, chanteuse de flamenco, chef d’orchestre et ancienne danseuse. Elle se produit activement en tant que soliste avec des orchestres symphoniques, dans des séries de concerts de guitare et dans des festivals, ainsi qu’en tant que chanteuse et accompagnatrice de guitare flamenco et a participé à des types de performances uniques. Actuellement, Mme Temo est présidente de guitare au Wisconsin Conservatory of Music à Milwaukee.

Sachiko « La Chayí » est une danseuse de flamenco, enseignante, chorégraphe et organisatrice basée à Twin Cities. Elle a reçu des reconnaissances et des subventions du Minnesota State Arts Board, du Metropolitan Regional Arts Council, de la Jerome Foundation, des Minnesota SAGE Awards for Dance et du New York State Flamenco Certamen. Sachiko est récipiendaire d’une bourse McKnight Dancer Fellowship 2017.

Ross “El Vecino” est un musicien de toujours dont la passion et la curiosité pour la musique l’ont emmené à travers le pays et le monde. Il joue pour la danseuse Sachiko « La Chayí » et l’école de danse flamenco Zorongo. Il a étudié le flamenco à Madrid, en Espagne, avec El Entri, Jesus de Rosario et Killino Jimenez. À Séville, il a étudié avec Juan del Gasor, « El Perla », Javier Heredia et Luis Peña.

“Eva” Makiko Laabs a commencé ses études de flamenco avec Susana di Palma au Théâtre de danse flamenco de Zorongo en 2008. En tant qu’apprentie de la compagnie, elle a joué dans de nombreuses productions de Zorongo entre 2014 et 2020. Depuis la pandémie, elle s’est plongée dans l’étude du flamenco. cante en ligne avec Javier Heredia et La Rhina à Séville, Espagne.

Le Twin Cities Flamenco Collective se produira à 19 heures au Winona Arts Center. Les billets coûtent 20 $ à l’avance ou 25 $ à la porte et sont disponibles via Hardt’s Music jusqu’à 16 h le 19 janvier ou Eventbrite jusqu’à 16 h le 20 janvier. Le café ouvre à 18 h.

Cette activité est rendue possible par les électeurs du Minnesota grâce à une subvention du Southeastern Minnesota Arts Council, grâce à un crédit législatif du Arts and Cultural Heritage Fund.

Pour plus d’informations sur cet événement et d’autres événements organisés au Winona Arts Center, veuillez visiter notre site Web à www.winonaarts.org.