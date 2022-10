Collectez de l’amour et de l’espoir en octobre – Shaw Local

Je suis tellement heureux que l’automne ait décidé de se montrer parce que j’aime cette saison!

Des températures plus fraîches conduisent à des casseroles et à des pommes croustillantes au four, à retirer des plaids en molleton et des draps chauds, et à faire des promenades rapides par une journée fraîche.

Je regarde les écureuils se précipiter pour se préparer au changement de saison et je comprends leur énergie. Je ne cours pas sur la route à la recherche de glands, mais il y a une certaine intensité pour faire avancer les choses pendant que nous le pouvons.

Au cas où il ne se passerait pas assez de choses, je me demandais s’il pourrait y avoir d’autres événements « d’automne ». J’ai googlé “5 octobre” pour voir ce qui pourrait être amusant ou intéressant. Il s’avère qu’il y a beaucoup de choses à célébrer.

Aujourd’hui, c’est : la journée de la marche vers l’école, la journée mondiale des enseignants, la journée des ballons autour du monde, la journée Do Something Nice, la journée des actes poétiques aléatoires, la journée nationale du chou frisé, la journée du café avec un flic, la journée James Bond et la journée des graines de citrouille, pour ne nommer que celles-là. quelques.

Ce n’est qu’une liste partielle. Si vous voulez quelque chose de nouveau à faire, vous pouvez choisir celui qui vous parle. Ou, si vous vous sentez terriblement ambitieux et efficace, vous pouvez combiner plusieurs de la liste.

Rencontrez les enfants après l’école pour rentrer chez eux à pied, en prenant des ballons pour les enseignants. Attachez les cordes de ballon autour d’un livre de poésie pour l’enseignant. Préparez une salade de chou frisé saupoudré de graines de citrouille pour le déjeuner. Préparez du café et déposez des tasses jetables de la boisson chaude au poste de police. Tout cela compte pour faire quelque chose de bien. Terminez la journée en regardant un film de James Bond.

Ensuite, j’ai cherché plus d’options qui durent tout le mois. Si la salade de chou frisé et de citrouille n’est pas votre préférée, octobre est aussi le mois national de la pizza. Ce mois comprend également : Adoptez un chien, le mois national du livre de recettes, la sensibilisation aux végétariens, la sensibilisation au sarcastique, la philatélie, le mois de la musique country, le mois du livre et le mois de la réparation des réservoirs de toilettes. Espérons que personne n’ait besoin de comprendre ce dernier.

Ce sont des idées légères et amusantes. Mais il y a aussi des causes importantes et sérieuses ce mois-ci. Attirer l’attention et l’information peut à la fois éduquer et soutenir le public.

Octobre reconnaît : Sensibilisation nationale au TDAH, Sensibilisation au syndrome de Down, Sensibilisation au cancer du sein, Sensibilisation à l’éducation à la dépression, Histoire LGBT, Sensibilisation à la grossesse et à la perte de nourrissons, Sensibilisation au syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN), Sensibilisation à la dyslexie, Sensibilisation nationale à la violence domestique et Santé chiropratique.

Chacun de nous connaît des personnes qui ont vécu une ou plusieurs expériences de vie graves. La plupart des gens veulent simplement que les autres nous soutiennent, nous écoutent et nous comprennent lorsque nous sommes confrontés à une situation dévastatrice. Tout le monde est mieux à même de fournir l’aide appropriée lorsque nous disposons d’informations et de faits à jour.

Pour ma famille, la sensibilisation au SMSN est devenue trop réelle après le décès de Hunter, âgé de 5 mois, il y a 15 ans. C’est déchirant d’entendre parler d’autres familles qui ont également souffert de la perte d’un bébé. J’ai écrit des chroniques, lu des articles et partagé des informations médicales aussi souvent que possible. J’ai fait un don aux centres de recherche sur les PEID. Bien que des progrès aient été réalisés, des questions et du travail demeurent.

Pendant que vous mangez une pizza à la saucisse ou que vous chantez une chanson country préférée ce mois-ci, pensez également à faire un petit don ou à faire du bénévolat pour une noble cause qui vous tient à cœur.

Comme ces écureuils occupés, embrassons octobre. Mais au lieu de glands, nous pouvons recueillir l’amour et l’espoir.

Et nous ne cacherons rien de tout cela.