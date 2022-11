Collecte réussie de manteaux d’hiver à Grundy Bank apporte de la chaleur à la communauté locale – Shaw Local

MORRIS – Grundy Bank a lancé sa collecte annuelle de manteaux le 17 octobre. Ce fut un succès, apportant plus de 350 manteaux et accessoires d’hiver neufs et légèrement usagés aux familles dans le besoin du comté de Grundy et de Wilmington. Des manteaux ont été distribués à We Care of Grundy County et Our Caring Closet à Wilmington.

« Nous sommes ravis du succès de la collecte de manteaux de la Grundy Bank », a déclaré Eric Fisher, directeur exécutif de We Care of Grundy County. «Nous avons déjà distribué de nombreux manteaux que nous avons reçus, et nous avons encore beaucoup de manteaux à donner pendant les mois froids, car les gens en ont besoin. Nous apprécions vraiment Grundy Bank d’avoir pensé à nous pour ce trajet et à toutes les personnes généreuses qui ont donné.

Grundy Bank remercie les membres de la communauté qui ont fait des dons et se réjouit de poursuivre l’événement annuel pour les années à venir.

“Nous sommes impatients d’organiser cette collecte annuelle de manteaux chaque année et souhaitons remercier le soutien de la communauté pour tous leurs dons qui ont transité par la banque. [in November]», a déclaré Christine Mendez, directrice du marketing et des ventes de Grundy Bank. “Nous sommes plus que reconnaissants d’avoir un si grand soutien pour cette cause et nous ne pourrions être plus reconnaissants du partenariat que nous avons avec We Care of Grundy County et Our Caring Closet.”

Le président et chef de la direction de la Grundy Bank, Kevin Olson, a déclaré que la Grundy Bank présentait désormais les articles de vente aux enchères d’Operation St. Nick dans la succursale principale de Morris.

“Nous sommes heureux d’annoncer une fois de plus que l’opération St. Nick aura lieu le dimanche 11 décembre de 8 h à midi et que plusieurs de leurs articles aux enchères seront exposés dans le hall principal de la banque situé au 201 Liberty St. à Morris. Les articles de la vente aux enchères seront présentés jusqu’au samedi 10 décembre », a déclaré Olson.

Operation St. Nick est une organisation caritative entièrement bénévole du comté de Grundy et fêtera ses 40 ans.