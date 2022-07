Collecte d’entreprises locales pour l’organisation We are Called to Care – Shaw Local

Swanson Real Estate sert de point de dépôt pour la collecte de vêtements pour enfants We are Called to Care. La plupart des enfants servis par l’organisation viennent avec seulement les vêtements sur le dos. Tous les vêtements doivent être neufs avec des étiquettes.

Le dépôt est disponible aux deux emplacements Swanson Real Estate: 664 Veterans Parkway, Yorkville et 503 E. Church St., Sandwich.

We are Called to Care est une organisation à but non lucratif qui travaille avec et soutient les parents d’accueil dans nos communautés locales.