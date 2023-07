Collecte de fonds ukrainienne de la Barrel Society à Princeton pour célébrer le triomphe de la famille et le patrimoine – Shaw Local

Le propriétaire de la Barrel Society, Nick Gorogianis, a organisé un événement qui combine sa passion des affaires avec son amour pour sa famille qui l’a soutenu au fil des ans, dans le but de sensibiliser et de collecter des fonds pour une cause.

De 15 h à 23 h le vendredi 21 juillet, Barrel Society accueillera For Ukraine, une sortie de baril unique et une collecte de fonds en faveur de l’Ukraine au 930 N. Main St., Princeton, un événement personnel pour Gorogianis. L’Ukraine reste en guerre avec la Russie, après son invasion en février 2022.

En janvier, Gorogianis, son père et son frère cadet ont sélectionné à la main un baril de seigle fini de liqueur de cerise ukrainienne de la distillerie Starlight à Borden, dans l’Indiana.

Le canon provenait de Piana Vyshnia à Lviv, en Ukraine ; où le grand-père de Gorogianis, Joseph Moloczyj, est né en 1931.

Pour que je puisse honorer leur héritage et la lutte de venir ici, je ne pourrais pas être fier d’avoir l’opportunité de le faire. — Nick Gorogianis, propriétaire de la Barrel Society

Moloczyj y a vécu avec sa famille jusqu’à l’invasion nazie en 1941. À 10 ans, Moloczyj et sa famille ont été chassés de chez eux et ont été placés dans le camp de concentration d’Auschwitz.

Au camp de concentration, les femmes et les enfants ont été séparés des hommes, laissant Moloczyj, sa sœur et sa mère sans leur père. Moloczyj a fait ce qu’il pouvait pour aider sa famille à survivre après avoir été employé par un groupe de soldats nazis pour ses talents et a été utilisé comme garçon de courses.

Pendant près de deux ans, il a rassemblé des cigarettes, de l’alcool et d’autres marchandises pour le groupe avant de se lancer dans un dernier voyage dans une ville voisine tout en cachant sa mère et sa sœur à l’arrière d’un camion afin de s’échapper du camp de concentration.

Des années plus tard, en 1946, Moloczyj et sa famille sont arrivés à Chicago où il a continué à faire des courses pour les hommes d’affaires locaux et les commerçants. En 1947, alors qu’il faisait sa tournée dans ce qui est maintenant connu sous le nom de Wicker Park, il a vu un homme qui lui était familier : c’était son père.

Après la chute du régime nazi et la fin de la Seconde Guerre mondiale, son père a appris que sa famille s’était rendue à Chicago et que la famille Moloczyj avait été réunie. Depuis lors, l’héritage ukrainien de la famille est resté dans la région de Chicago pendant plus de 75 ans.

« Cela signifie tout pour moi », a déclaré Gorogianis. « Mon grand-père et ma grand-mère ont tout donné pour créer le début de notre famille aux États-Unis ici. Pour que je puisse honorer leur héritage et la lutte de venir ici, je ne pourrais pas être fier d’avoir l’opportunité de le faire.

L’héritage ukrainien de Gorogianis reste une partie importante de sa vie et de celle de sa famille, y compris après l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février.

« Il est si fièrement Ukrainien », a déclaré Gorogianis. « Malheureusement, il n’est jamais retourné dans son pays d’origine. Lorsque vous êtes forcé de quitter votre propre pays et envoyé dans un camp de concentration, vous ne mourez pas nécessairement d’envie d’y retourner tout de suite.

Moloczyj et sa femme ont eu six enfants et il a lancé sa propre entreprise de béton qui fonctionne toujours aujourd’hui.

« Il n’a tout simplement jamais eu la chance de revenir en arrière », a déclaré Gorogianis. « Maintenant, à 92 ans, il n’est pas en assez bonne santé pour faire ce genre de vol. »

Pour Gorogianis, l’événement de vendredi est un événement spécial pour rendre hommage à son héritage tout en continuant à soutenir les efforts du pays aujourd’hui.

Au cours de l’événement, 5 $ de chaque bouteille de For Ukraine vendue seront reversés à World Central Kitchen, une organisation fondée en 2010 par le chef José Andrés pour fournir des repas frais et d’autres efforts en réponse aux crises. Seulement 100 bouteilles seront disponibles.

En plus des bouteilles, 1 $ de chaque cocktail For Ukraine sera donné et des dons supplémentaires séparés seront également acceptés.

Pendant l’événement, Eddie Korosa jouera également de la musique polka en direct à l’intérieur du bar et Dark Horse Grill proposera un menu axé sur l’Europe de l’Est.

« Je suis vraiment excité de participer à cet événement », a déclaré Gorogianis. « Ma famille est tout pour moi. »