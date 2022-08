Collecte de fonds sur le toit pour les Olympiques spéciaux vendredi à Rock Falls – Shaw Local

ROCK FALLS – La collecte de fonds annuelle Cop on the Rooftop de Dunkin ‘Donuts, qui recueille des fonds pour la course au flambeau des forces de l’ordre des Jeux olympiques spéciaux, se tiendra de 5 h à midi vendredi au restaurant au 1800 First Ave.

Des juristes locaux seront sur place, et les clients sont également invités à regarder ! haut dans le ciel! pour Superman, qui ferait une apparition en tant qu’invité, a déclaré le shérif John Booker.

Ceux qui feront un don recevront un coupon pour un beignet gratuit ; ceux qui donnent 10 $ ou plus recevront une tasse de voyage et un coupon pour un café moyennement chaud gratuit.

Plus de 6,6 millions de dollars ont été collectés pour Special Olympics depuis le début de la collecte de fonds en 2003 ; c’est la quatrième année que le département du shérif organise l’événement local.

Aller à coponarooftop.com pour plus d’informations.