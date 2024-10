Collecte de fonds pour un avenir radieux pour les soins contre le cancer

Grâce au soutien des donateurs, l’Alberta a fait des pas de géant dans ses progrès vers la survie et le diagnostic du cancer.

Icône de Kadirkab, d’iStock.

En 2023, les statistiques de la Société canadienne du cancer ont montré que les Albertains ont le deuxième taux de survie au cancer le plus élevé au Canada. Même si l’Alberta avait autrefois le taux de survie le plus bas, ces chiffres ont augmenté régulièrement au fil des ans grâce à l’amélioration du dépistage, de la recherche et des soins.

La générosité des donateurs a joué un rôle essentiel pour faire de ces progrès une réalité et pour continuer à voir ces chiffres augmenter. Les dons ont alimenté les découvertes, fait progresser la recherche et soutenu les efforts collectifs d’innombrables professionnels de la santé, chercheurs et de la communauté dans son ensemble pour trouver des remèdes et des solutions au cancer.

Taux de survie au cancer en Alberta 2023

Source : Société canadienne du cancer et Statistiques canadiennes sur le cancer 2023

Alberta a connu le plus amélioration significative des taux de survie au cancer par rapport aux autres provinces.

De la période 1992-1996 à 2013-2017, Les taux de survie de l’Alberta ont augmenté de 8,7 pour cent.

L’Alberta possède l’un des le plus bas incidences et taux de mortalité du cancer à l’échelle nationale.

Cancer au Canada en 2023

Source : Société canadienne du cancer et Statistiques canadiennes sur le cancer 2023

Grâce aux progrès réalisés dans la recherche et aux options de traitement pour les personnes diagnostiquées avec un cancer du poumon, colorectal et autres, les taux de mortalité ont diminué 39 pour cent chez les hommes et 26 pour cent chez les femmes depuis leur apogée en 1988.

Depuis 2023, les taux d’incidence du cancer colorectal ont diminué plus rapide que tout autre cancer signalé au Canada au cours des dernières années.

De même, les taux de mortalité liés au cancer du poumon sont déclinant plus rapidement que tout autre cancer signalé au Canada.

Au début des années 1990, le survie nette à cinq ans pour tous les cancers n’était que de 55 pour cent, mais de nouvelles estimations ont fait état d’un augmenter à 64 pour cent.

Depuis 2011, les taux de diagnostic de cancer ont diminué chaque année de 1,2 pour cent pour les hommeset depuis 2012, 0,4 pour cent pour les femmes.

L’augmentation de la survie dans les cancers hématologiques (du sang) est largement attribuée à diagnostic plus précoceun traitement et des soins de soutien améliorés. Oncologie de précision a également joué un rôle clé dans l’amélioration des résultats, que la collecte de fonds continue de soutenir.