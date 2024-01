Collecte de fonds en préparation avec Bill Clinton, Barack Obama et Biden

WASHINGTON — La campagne du président Joe Biden tente d’organiser une collecte de fonds unique en son genre qui, espèrent les responsables, sera lucrative et fera la une des journaux, mais aussi énergisante pour les électeurs démocrates qui jusqu’à présent n’ont pas montré d’enthousiasme pour le ticket 2024 du parti, selon à quatre personnes familiarisées avec la planification.

L’idée est que trois présidents démocrates – Biden, Bill Clinton et Barack Obama – se présentent ensemble lors d’une collecte de fonds ce printemps, ont déclaré les quatre personnes proches des discussions.

Des discussions sont en cours pour coordonner les agendas des présidents, ont indiqué ces sources, sans qu’aucune date n’ait été fixée. La collecte de fonds aurait probablement lieu en mars ou avril, ont indiqué deux des sources proches des discussions.

Le plan souligne la conviction parmi les alliés de Biden que le parti a besoin d’une approche participative pour l’aider à remporter un second mandat. Ce n’est également qu’un exemple parmi une liste croissante de moyens par lesquels les dirigeants démocrates et la campagne Biden se préparent pour des élections générales qu’ils considèrent comme ayant les enjeux les plus élevés.

La campagne Biden n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Les porte-parole de Clinton et d’Obama ont refusé de commenter.

Ces derniers jours, la campagne de Biden s’est transformée en une posture d’élections générales – plus tôt que ne l’avaient prévu les collaborateurs du président. Ils s’attendent depuis longtemps à ce que l’ancien président Donald Trump soit l’adversaire de Biden cet automne, après la fin du processus primaire républicain. Mais ce moment est arrivé cette semaine, ont conclu les collaborateurs de Biden, après la victoire de Trump dans le New Hampshire, qui a suivi sa victoire dans l’Iowa.

En conséquence, la campagne accélère le rythme de recrutement, en particulier dans les États du champ de bataille, et se concentre davantage sur les électeurs dont le soutien, selon elle, décidera des élections de novembre, ont indiqué des responsables. Biden, par exemple, a adapté les événements récents aux électeurs noirs, notamment samedi en Caroline du Sud. La vice-présidente Kamala Harris a lancé samedi au Nevada une série de petits événements avec les électeurs latinos.

Le programme de voyage du président – ​​qui s’est déjà accéléré – va encore s’accélérer, de sorte qu’il se rend dans le pays au moins deux jours par semaine, selon les responsables de Biden.

« Cela va être très agressif », a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

La campagne Biden est également sur le point de lancer une campagne publicitaire de plusieurs millions de dollars visant à contraster avec Trump, selon deux personnes proches du projet. L’une des sources a déclaré que cela pourrait faire ses débuts autour du discours sur l’état de l’Union de Biden, prévu début mars.

Une campagne électorale anticipée nécessite également des fonds de campagne supplémentaires.

L’objectif primordial d’une collecte de fonds où Biden, Clinton et Obama partagent la scène est de récolter une somme d’argent importante, ont déclaré deux des personnes familières avec les discussions. On s’attend à ce que l’événement rapporte des dons petits et grands.

Mais la campagne Biden espère également que le trio présidentiel contribuera à mobiliser la base du parti.

« Il y a une réelle urgence et une réelle concentration pour s’assurer que nous battons Trump », a déclaré un conseiller de Biden. “Tout le monde est partant. Et ce genre d’événement dès le début n’en est que la dernière démonstration en date.”

Si la collecte de fonds est considérée par la campagne comme un succès, une deuxième pourrait être organisée plus tard dans l’année, a déclaré l’une des personnes proches des discussions.

Ce que les démocrates considèrent comme une démonstration de force du parti pourrait cependant être perçu différemment par certains électeurs qui ont aidé Biden à gagner en 2020, comme les républicains modérés. Clinton et Obama ont été des paratonnerres pour le Parti Républicain, et Clinton a fait l’objet de critiques de la part de certains démocrates ces dernières années à propos de la gestion des allégations d’inconduite sexuelle formulées contre lui dans les années 1990.

Pourtant, Clinton et Obama restent populaires parmi les démocrates. Et ce sont des dirigeants démocrates plus populaires que Biden, même si les anciens présidents ont généralement tendance à bénéficier d’une plus grande approbation de la part des Américains que l’actuel.

Un signe d’avertissement potentiel pour Biden est que sa cote de popularité au cours de la troisième année de sa présidence alors qu’il fait campagne pour sa réélection est inférieur que ceux d’Obama et de Clinton au même moment de leur présidence. Ces chiffres mettent en évidence le défi auquel Biden sera confronté avec les électeurs en novembre.

Dans le même temps, les collaborateurs du président affirment que les principaux indicateurs économiques ont montré récemment des signes prometteurs d’amélioration qui, selon eux, bénéficieront au président dans les mois à venir et l’aideront à redresser sa cote de popularité. Pour tenter de profiter de cet élan, la Maison Blanche a élargi la manière dont Biden transmet son message économique en lui permettant de dialoguer davantage en tête-à-tête avec les Américains sur des questions spécifiques, notamment l’endettement des étudiants et la gestion d’une petite entreprise.

“Nous avons mélangé les événements, de sorte que le président parle aux gens individuellement”, a déclaré le responsable de la Maison Blanche.