Collecte de fonds CROP Walk merci – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Au nom du comité Interfaith CROP Hunger Walk, nous tenons à remercier les entreprises suivantes pour leur généreux parrainage de notre marche. En plus des entreprises commanditaires, nous avons également reçu de généreux dons d’amis, de familles et de voisins. De nombreux commanditaires sont des donateurs annuels réguliers et nous apprécions grandement votre soutien et votre générosité.

Merci aux entreprises suivantes :

Jim & Craig Elliott Auctioneers, Jim’s Automotive, Leland Farmers Co-Op, A&B Exterior’s, Duallyz Automotive, Jim’s Automotive, Whitakers Auto Salvage, Turner Eichner Funeral Homes, Leland Farmers Grain Co, Ag Tech et AHW Implement.

Beverage Family Funeral Home, Rosati’s Pizza Sandwich, Meadowvale Inc, Karen Johnson PC, Deb Davey, Resource Bank/Leland, Stacy Skillin/Mary Kay, Bob Wright-State Farm Insurance Agency, Target Bookkeeping/Business Services, Just in Time Heating & AC , Tara Kemmer/Pamper Me Pretty et First Insurance Group.

Une partie des fonds recueillis retourne à la communauté pour soutenir certains des garde-manger locaux. Le reste des fonds collectés soutient le travail mondial de Church World Services/CROP Walk.

Cette année, la marche a eu lieu à l’église luthérienne Bethany, à Leland, le 2 octobre. Chaque dollar et chaque pied que nous mettons en avant nous aide dans notre combat contre la faim au niveau local et mondial.

Nous voulons sincèrement vous remercier pour votre soutien cette année et les années passées.

Bénédictions et paix à tous de la part des membres du comité de marche CROP.

Denise Krafft et Gayla Buhler

Église luthérienne de Béthanie

Léland

Janice Dunn

Église luthérienne de Salem

Sandwich

Cindy Fraser

Église luthérienne de Notre-Sauveur

Sandwich