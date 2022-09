Collecte de fonds Amish haystack le 14 septembre pour un couple Fulton blessé dans un accident de buggy – Shaw Local

FULTON – Un dîner Amish de meules de foin et une vente de pâtisseries auront lieu à la résidence Yoder, 9108 Lincoln Road / US Route 30, de 15 h à 19 h le 14 septembre.

Le produit bénéficiera à Lewis et Mary Weaver, 74 et 65 ans, qui ont été hospitalisés lorsque leur buggy tiré par des chevaux a été heurté par derrière par un véhicule conduit par Miranda M. Jenkins, 34 ans, de Clinton, Iowa, à l’intersection de la US Route 30 et Millard Road dans la région rurale de Morrison peu après 8 h le 17 juillet.

Les tisserands ont été éjectés du buggy. Aucune citation n’a été émise.

Une botte de foin Amish est composée de couches de la nourriture que vous choisissez, servie en ligne.

Les convives peuvent choisir parmi des craquelins Ritz émiettés, des pommes de terre finement cuites, un hamburger frit, de la laitue râpée, des tomates et des oignons hachés, et peuvent garnir leurs meules de foin de sauce au fromage cheddar, de Doritos écrasés et de poulet grillé.

Des plats à emporter sont disponibles. Le coût est par don.

Les dons pour aider à couvrir les frais médicaux peuvent également être envoyés ou effectués à la Community State Bank, 1325 17th St., Fulton, IL 61252 ou à la succursale Morrison au 220 E. Main St., 61270. Écrivez Weaver Benefit dans le champ mémo.