Avez-vous déjà souhaité être mordu par une araignée radioactive ? Pour que vous puissiez également avoir les pouvoirs de Spiderman, ou pour être plus précis, les pouvoirs des araignées. Maintenant, les scientifiques étudient les superpouvoirs des araignées – leur capacité à s’accrocher et à marcher sur presque toutes les surfaces, même à l’envers. La recherche est alimentée par le désir des scientifiques d’apprendre et de produire des bioadhésifs réversibles, qui peuvent coller et décoller à volonté, tout comme Spiderman.

Dans les dernières recherches, les scientifiques de l’Université de Kiel en Allemagne ont été surpris de découvrir que les structures en forme de cheveux sur les pieds des araignées, qui confèrent aux araignées leurs super pouvoirs, étaient beaucoup plus variables qu’ils ne l’avaient prévu. À tel point que les scientifiques n’ont pu en étudier qu’un tas et ont renoncé à étudier toutes les structures ressemblant à des cheveux et leurs fonctions. Maintenant, ils s’attendent à ce que ces structures se répètent en modèles.

Lorsque les scientifiques ont commencé les expériences, ils s’attendaient à ce que l’adhérence spéciale des araignées soit due à un angle auquel les poils des pieds d’araignée collent aux surfaces. Ils pensaient que tous les poils des pieds d’araignées fonctionnaient de la même manière.

« Mais étonnamment, les forces d’adhérence différaient largement entre les cheveux individuels, par exemple un cheveu adhérait mieux à un faible angle avec le substrat tandis que l’autre fonctionnait mieux près de la perpendiculaire », explique Clemens Schaber, le chercheur principal de l’étude, dans un communiqué de presse par Frontiers, une plateforme d’édition en libre accès. La recherche a été publiée dans la plateforme Frontières en génie mécanique Journal du 18 juin.

En regardant à travers un microscope, les scientifiques ont découvert que chaque structure fonctionnait différemment. Ces poils différaient les uns des autres, même dans leur disposition structurelle. Selon les scientifiques, cela doit être la raison pour laquelle les araignées peuvent facilement grimper sur autant de types de surfaces différentes – d’aussi lisses que du verre à aussi rugueuses qu’un rocher.

Les scientifiques pensent que bien qu’il soit très difficile de construire ces structures en laboratoire et d’obtenir autant de fiabilité et de stabilité que les araignées, la recherche peut toujours fournir une orientation pour trouver des adhésifs réversibles qui ne laissent pas de résidu.

