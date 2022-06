Collation stressante ? Réponses à vos questions sur l’alimentation consciente

TPP : Je vis aussi seul la plupart du temps, sauf quand mon étudiant est à la maison. Cuisiner pour moi-même m’aide à planifier, préparer et manger des aliments de manière beaucoup plus consciente que si je commandais des plats à emporter. Mais il peut être difficile de réduire une recette de six portions à une recette pour une seule personne. J’essaie généralement de cuisiner deux portions. Quand je prépare mon assiette, je prends la deuxième portion et la mets au frigo pour le déjeuner de demain. Cela m’empêche de grignoter sans réfléchir des secondes quand je n’ai pas vraiment faim.

J’ai aussi appris à magasiner plus consciencieusement pour éviter le gaspillage alimentaire. Au lieu d’acheter des protéines dans des emballages pré-triés, je demande au boucher ou au poissonnier du magasin une seule poitrine de poulet ou un seul morceau de saumon. J’essaie d’acheter de petites portions de légumes quand je le peux. J’ai aussi commencé à composter à la maison parce que parfois les aliments se gâtent avant que je puisse les manger.

J’ai toujours aimé le livre de cuisine « Serve Yourself : Nightly Adventures in Cooking for One » de Joe Yonan, rédacteur en chef du Washington Post. (J’ai travaillé avec Joe au Daily Texan, le journal de mon université, il y a de nombreuses années.) Parce que je cuisine pour une personne, j’ai toujours gardé un joli placard et un réfrigérateur de rechange, mais Joe croit qu’il faut s’approvisionner en épices, condiments, sauces et des agrafes, surtout si vous êtes célibataire. « Je suis un fanatique du fait que si vous êtes entièrement approvisionné, il est beaucoup plus facile de faire quelque chose rapidement à la fin d’une longue journée de travail », écrit-il.

Q : J’ai du mal avec la vague de craving. Quand je suis stressé, je prends des chips ou de l’alcool. Pouvez-vous briser davantage la vague de soif ?

TPP : Pour rappel aux lecteurs, « urge surfing » signifie « surfer sur la vague » de vos pensées, sentiments et envies plutôt que d’agir en conséquence, et c’est une stratégie efficace souvent utilisée pour traiter la consommation de substances. Les quatre étapes consistent à identifier votre envie, à remarquer ce que vous ressentez, à accepter l’envie, puis à coexister ou à « surfer » avec l’envie à mesure qu’elle monte et descend.

Dr Forman : Beaucoup de gens mangent en réponse à des émotions et comme moyen de gérer l’émotion. Une fois que vous avez fait cela plusieurs fois, cela devient une habitude enracinée. Cependant, vous pouvez briser cette habitude.