Collages de papier symétriques par Haegue Yang Communion avec le spirituel — Colossal

Connu pour ses sculptures et installations immersives qui engagent les sens, artiste né à Séoul Haegue Yang se tourne vers les matériaux communs et les techniques artisanales traditionnelles pour explorer des problèmes urgents. Elle transforme souvent des objets domestiques comme des stores vénitiens, des ventilateurs électriques et même des boîtes de spam en œuvres dynamiques et abstraites qui commentent des sujets sociopolitiques comme la migration, le travail et l’exil.

Bien que l’artiste ait acquis une reconnaissance internationale pour ses œuvres en trois dimensions, une exposition au Le Club des Arts de Chicago se penche sur un autre aspect de sa pratique. Travaux à plat passe en revue deux décennies de peintures, de gravures et de collages de Yang, y compris sa série captivante, Maille fascinante.

« Flower Explosion Radial Folds–Mesmerizing Mesh #124 » (2022), Hanji, papier millimétré sur alu-dibond

Des motifs géométriques et floraux caractérisent les compositions séduisantes réalisées à partir de papier découpé et plié. hanjipapier dérivé de l’écorce de mûrier. Maille fascinante fait référence aux traditions chamaniques, en particulier en Corée, au Japon, en Chine et dans les régions slaves, et à ce qui vient de la communion avec le monde des esprits.

Selon une déclaration à propos de la série, les œuvres symétriques font allusion à «sumun, un drap suspendu au plafond lors de rituels… pour éloigner les mauvais esprits », tandis que les pièces plus figuratives et anthropomorphes « ressemblent à des draps d’âme (nukjeon), dans lequel le chaman souffle un esprit traité comme l’entité identique au défunt honoré.

Comme ses sculptures, ces collages recontextualisent également un matériau humble et quotidien. Bien qu’elles soient bidimensionnelles, les œuvres superposées véhiculent de la profondeur, chacune apparaissant comme une sorte de portail guidant les spectateurs vers un royaume mystique envoûtant.

Travaux à plat se poursuit jusqu’au 20 décembre à Chicago.

« Fluoroscopique-Powered Fire Bird-Mesmerizing Mesh #130 » (2022), Hanji sur alu-dibond, encadré, 62 x 62 centimètres

« Formation Bloom Blood Moon Finger-Pulling – Mesmerizing Mesh #107 » (2022), Hanji sur alu-dibond

« Rainbow Mist Germination Soul Sheet–Mesmerizing Mesh #184 » (2023), Hanji, washi sur alu-dibond

« Thunder-Powered Ash Entrails Soul Streamers–Mesmerizing Mesh #148 » (2022), Hanji sur alu-dibond

« Head Altar Formation–Mesmerizing Mesh #49 » (2021), Hanji, papier millimétré sur alu-dibond