Collaboration Samsung X 0010 × 0010 pour présenter un art numérique à couper le souffle en haute définition époustouflante – Samsung Global Newsroom

Dans un monde où les frontières entre art et technologie sont de plus en plus floues, les artistes doivent présenter leurs œuvres sur de nouveaux supports. Pour démontrer comment les technologies innovantes peuvent transformer l’expérience artistique, Samsung Electronics a dévoilé un teaser pour sa collaboration avec 0010×0010, un artiste audiovisuel néerlando-américain de renom.

Les visiteurs du Musée d’art contemporain (MOCA) de Bangkok, en Thaïlande, auront l’occasion de se lancer dans un voyage visuel unique à couper le souffle et de découvrir l’évolution de l’art à partir du 17 octobre 2023. Organisé sous le thème de « Organismes algorithmiques », l’exposition cherche à redéfinir les frontières de l’art moderne et explore méticuleusement la convergence des mondes numérique et physique.

L’éclat artistique de 0010×0010 affiché sur The Wall de Samsung élève l’espace d’exposition dans un royaume d’innovation et de créativité. En transformant de manière transparente des expositions tridimensionnelles en millions de pixels sur un écran haute définition, The Wall de Samsung capture l’essence des chefs-d’œuvre artistiques et les présente de manière époustouflante pour le plaisir des spectateurs.

The Wall a déjà été chargé d’exposer des œuvres de l’artiste contemporain coréen Park Seo-Bo au Rockefeller Center de New York et de redonner vie à une voiture légendaire au Porsche Center Santa Fe de Mexico. En tirant parti de la précision et du dynamisme remarquables qu’offrent ses produits d’affichage, Samsung cherche à continuer d’étendre son rôle dans le domaine de l’affichage commercial raffiné.