Collaboration pour la conservation à Chypre — Enjeux mondiaux

NATIONS UNIES, 27 septembre (IPS) – Le long de la zone tampon de 180 kilomètres de long séparant le nord et le sud de Chypre, il y a un signe surprenant d’unité : les caisses de munitions recyclées ne contiennent plus de balles. Ils abritent des oisillons.

Au cours des cinq dernières années, la police des Nations Unies a collaboré avec les autorités locales pour placer 100 cartons dans toute la zone frontalière inhabitée. Alternative aux pesticides nocifs, les nids artificiels attirent les effraies des clochers qui se nourrissent de rongeurs. En soutenant ce type de projets, les forces de maintien de la paix des Nations Unies à Chypre contribuent à faciliter les efforts de conservation qui ont un impact sur les communautés des deux côtés de la frontière qui sépare l’île.

La mission de maintien de la paix des Nations Unies à Chypre (UNFICYP) est l’une des missions actives les plus anciennes au monde. À la suite des violences entre Chypriotes grecs et turcs dans les années 1960, Chypre a été divisée en 1974 en un tiers nord dirigé par un gouvernement chypriote turc et deux tiers sud dirigés par un gouvernement chypriote grec internationalement reconnu. Les forces de l’ONU surveillent la zone tampon militarisée qui divise.

De nouvelles tensions persistent

En août, des soldats de la paix de l’ONU ont été grièvement blessés par les forces de sécurité chypriotes turques lors d’une controverse sur des travaux de construction non autorisés dans une zone contrôlée par l’ONU. rapports. Selon le BBCles pourparlers de réunification restent lents.

Pourtant, les soldats de la paix tentent de rapprocher les deux communautés autour d’un intérêt commun pour la protection de l’environnement.

Petite île méditerranéenne, Chypre est une zone importante de reproduction, de nidification et d’alimentation pour de nombreux animaux. Alors que les militants affirment que la sensibilité à l’importance de la durabilité s’est accrue, le changement climatique constitue une menace plus grande que jamais à Chypre. Le développement réalisé par de riches investisseurs a fragmenté les habitats et entraîné la perte d’espaces naturels.

Le tourisme a exacerbé la pénurie d’eau. Les températures record ont aggravé les inégalités sociales pour les personnes qui n’ont pas les moyens de se payer la climatisation. Les incendies de forêt à travers l’île menacent de déclencher des champs de mines dans la zone tampon. Lorsque tout le monde respire le même air, la pollution de l’air devient le problème de tous.

« L’environnement ne connaît pas vraiment de frontières ni de frontières ni de nationalités différentes », déclare la défenseure chypriote Meryem Ozkan. « Mais la façon dont nous agissons, protégeons et préservons partout sur l’île affecte tous ceux qui y vivent. »

Satu Koivu, conseiller principal de la police de l’UNFICYP, s’efforce de pratiquer une police respectueuse de l’environnement, conformément à la gestion environnementale des Nations Unies. mandats. Les patrouilles dans la zone tampon ont réduit les déversements illégaux de déchets et contribué à mettre un terme à la longue tradition de braconnage d’oiseaux le long des célèbres routes de migration des oiseaux de l’île.

Parallèlement, les initiatives au niveau de la mission incluent l’installation de panneaux solaires, la conduite de véhicules hybrides et l’utilisation de bouteilles d’eau réutilisables.

En fin de compte, Koivu affirme que soutenir la population locale est sa priorité. Les partenariats avec les autorités locales, les organisations de la société civile et les membres de la communauté sont essentiels. La communication et la sensibilisation sont des outils essentiels, notamment pour rassembler les gens.

De nombreux enfants grinceraient des dents à l’idée de supporter un trajet d’une heure en bus par une chaude journée d’été juste pour passer des heures à ramasser les ordures. Cependant, lors des nettoyages de plages et de zones tampons organisés par l’ONU, les jeunes du nord et du sud de Chypre apprennent à apprécier l’importance de leurs efforts de conservation tout en travaillant côte à côte avec des soldats de la paix en uniforme. L’objectif explicite est de discuter de solutions environnementales. La consolidation de la paix est un heureux bonus.

Ozkan, l’actuel directeur des opérations de la Société de Chypre du Nord pour la protection des tortues (SPOT), a collaboré avec l’ONU sur quelques nettoyages de plages. Les centres de projets de conservation des tortues marines du SPOT visent à sensibiliser les gens à travers des expériences concrètes. « Si les gens n’aiment pas ce que vous aimez et ressentent le besoin de le protéger, ils ne voudront pas faire d’efforts », a déclaré Ozkan.

Ozkan considère les événements communautaires ouverts de l’ONU comme des plateformes importantes permettant aux ONG des deux côtés de communiquer sur un pied d’égalité, sans malentendus. Ozkan affirme que l’engagement entre les organisations du Nord et du Sud est devenu plus courant au cours de la dernière décennie. Récemment, SPOT s’est associé à des ONG de Chypre pour collecter des données sur les moments où les tortues marines sont piégées dans les filets de pêche et impliquer les pêcheurs dans le cadre d’activités de sensibilisation.

Jeunes activistes pour le changement climatique

Les jeunes militants qui ont aidé à coordonner la deuxième Conférence locale de la jeunesse sur le changement climatique à Chypre affirment que l’ONU les a aidés à se connecter les uns aux autres et à un public plus large. Lors d’un événement de l’ONU, leur équipe a présenté aux responsables du gouvernement chypriote un projet de proposition politique visant à installer des panneaux solaires dans la zone tampon. Ils accueillent non seulement les voix des Chypriotes grecs et turcs, mais également les perspectives d’autres communautés minoritaires et migrantes.

« Il existe actuellement un besoin énorme d’action environnementale de l’autre côté de l’allée », a souligné Victoras Pallikaras, ancien champion de l’UNFICYP pour la paix environnementale. Les différentes réglementations gouvernementales des deux côtés de l’île peuvent rendre la coordination et le respect des règles difficiles. Alors que le Sud suit et reçoit le soutien des directives environnementales de l’Union européenne, note Pallikaras, le Nord a des politiques différentes.

« L’ONU exerce en quelque sorte une pression sur les deux communautés pour les rapprocher », a déclaré Pallikaras. Même si c’est imparfait, « le plus important c’est que l’ONU fasse un effort énorme ».

Au début, Nicolaos « Nikos » Kassinis, l’un des employés du Service de la chasse et de la faune de Chypre chargé de coordonner le projet de nidification des effraies des clochers, a trouvé étrange d’être escorté par des officiers étrangers de l’ONU dans son propre pays. Au cours des dernières années, ils ont développé une « grande confiance ».

« Sans ces personnes, il sera impossible de travailler dans la zone tampon », dit-il désormais.

« La faune ne reconnaît pas les clôtures et les divisions qui figurent sur la carte », souligne le défenseur de l’environnement. À l’avenir, il aimerait voir le projet sur les effraies des clochers s’étendre à la partie chypriote turque de l’île : des résidus de pesticides ont été trouvés chez des oiseaux de proie qui voyagent à travers Chypre.

Koivu espère que son travail environnemental aidera le public à associer également la police à des initiatives positives.

« En tant qu’individu, je ne peux pas changer le monde. Mais je peux lancer le bal, et ensemble, nous pourrons faire cette différence et cet impact. Alors j’essaie d’être positif », dit-elle. Moins sérieux, son uniforme bleu impeccable se froisse avec son sourire lorsqu’elle parle avec insistance de la magie de voir une nouvelle chouette.

« Ils sont trop mignons, ces bébés ! »

