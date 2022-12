Colis aux yeux d’animaux envoyés aux ambassades ukrainiennes

Kyiv, Ukraine –

Les ambassades et consulats ukrainiens dans six pays européens ont reçu ces derniers jours des colis contenant des yeux d’animaux, a indiqué vendredi un responsable ukrainien.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Oleh Nikolenko, a écrit sur Facebook que les “colis sanglants” avaient été reçus par les ambassades ukrainiennes en Hongrie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Croatie et en Italie, ainsi que par les consulats à Naples, en Italie ; Cracovie, la Pologne et la ville tchèque de Brno. Il a dit que “nous étudions la signification de ce message”.

Nikolenko a déclaré qu’ils étaient arrivés après qu’un colis contenant un engin explosif envoyé à l’ambassade d’Ukraine à Madrid s’est enflammé lors de l’ouverture mercredi et a blessé un employé. C’était l’un des multiples colis explosifs trouvés en Espagne cette semaine.

De plus, l’entrée de la résidence de l’ambassadeur ukrainien au Vatican a été vandalisée et l’ambassade au Kazakhstan a été avertie d’une attaque à la mine, bien que cela n’ait pas été confirmé, a déclaré Nikolenko.

Toutes les ambassades et consulats ukrainiens ont renforcé les mesures de sécurité. Nikolenko a cité le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, disant que “nous avons des raisons de croire qu’une campagne bien planifiée de terreur et d’intimidation des ambassades et consulats ukrainiens est en cours”.