‘Colin Stough d’American Idol taquine la finale de la saison 21 (exclusif) – Hollywood Life

Crédit d’image : ABC

Colin Stough a connu une évolution incroyable depuis sa Idole américaine audition. Il est passé de ne jamais se produire devant un public au top 3 de la saison 21. Colin chantera une dernière fois pour le vote américain lors de la grande finale du 21 mai et a parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie sur ce que nous pouvons attendre de lui.

« Je vais certainement être un peu partout avec eux vraiment », a déclaré Colin. « Je ne me limite pas vraiment à un genre. Je suis juste là-haut en train de m’amuser. Nous devons tous rentrer à la maison à un moment donné.

Le natif du Mississippi est devenu un favori après sa performance révolutionnaire de Chez Robyn « Dancing On My Own » plus tôt dans la saison. « En entrant dans cette chanson, je la voyais un peu comme si ça allait être un moment décisif pour moi. Ça s’est avéré super, super bon », a déclaré le chanteur.

Colin a reconnu sa croissance incroyable depuis le début de la saison et a admis que Idole américaine lui a appris à « être une meilleure personne ». Il a ajouté: «Être capable de se lever et de jouer devant un public et d’avoir la confiance en soi que je n’ai jamais eue, cela m’a vraiment beaucoup aidé. C’est super de savoir que j’ai des fans qui veulent m’écouter.

Le joueur de 18 ans est en compétition contre Je suis Tongi et Megan Danielle dans le Idole américaine finale de la saison 21. Avant le dernier épisode, Colin a pu rentrer au Mississippi. « Je ne pensais pas avoir autant de fans à la maison. C’était vraiment génial », a-t-il déclaré HollywoodLa Vie. « C’était juste tout l’amour et le soutien de ma ville natale. Je ne suis pas seulement en train de le gagner pour moi. Je n’essaie pas vraiment de gagner pour moi. J’essaie de gagner pour tout le monde.

Comme tout artiste en herbe, la chanteuse country aimerait gagner Idole américaine et commencer ce prochain chapitre de sa carrière. « Être dans l’industrie de la musique est quelque chose dont j’ai toujours rêvé. J’ai une sorte de liste. J’ai des objectifs pour ma vie comme tout le monde, et je veux continuer à les vérifier », a-t-il noté.

Avant la finale, Colin a sorti le single « I Still Talk To Jesus ». Il a révélé à HollywoodLa Vie qu’il adorerait sortir un album un jour. « J’écris tous les jours. Même si ce ne sont que des lignes, je les écris et je les mets dans ma tête. J’aimerais vraiment sortir un album un jour », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la première chose qu’il fera lorsqu’il rentrera chez lui au Mississippi après la fin d’Idol, Colin a déclaré: « Je vais probablement rentrer chez moi et monter le vieux cheval et juste monter et vraiment me donner du temps. » La grande finale de 3 heures de Idole américaine sera diffusé le 21 mai à 20 h sur ABC.

