Colin Stagg défend les flics qui ont tenté de le coincer pour le meurtre de Rachel Nickell

ENCADRÉ Colin Stagg a défendu la police – y compris le flic honeytrap qui a tenté de le clouer pour le meurtre de Rachel Nickell.

Il précède une nouvelle série télévisée de Channel 4, Deceit, qui cingle l’opération controversée.

Stagg, 58 ans, dit que c’est injuste pour les détectives qui « ne faisaient que leur travail ».

L’excentrique local a été arrêté et admis avoir pris un bain de soleil nu dans la région le jour où Rachel est décédée à Wimbledon Common, dans le sud-ouest de Londres, en 1992.

Il a été libéré mais une femme détective, connue sous le pseudonyme de Lizzie James, l’a ensuite tenté par des relations sexuelles en échange de ses aveux.

‘MAUVAIS ENDROIT, MAUVAIS MOMENT’

Stagg a ensuite été accusé du meurtre de Rachel.

Il a été maintenu en détention pendant 13 mois jusqu’à ce qu’il soit innocenté en 1994.

Un juge d’Old Bailey a qualifié l’attaque de « répréhensible ».

L’ex-détective Keith Pedder ferait également l’objet de critiques dans la série C4, en raison de sa diffusion prochaine.

Stagg, maintenant employé de supermarché et gardien de sécurité, a déclaré: «Je ne me sens vraiment plus amer envers la police.

«Je reconnais maintenant que Lizzie et Pedder ne faisaient que leur travail. Je me trouvais juste au mauvais endroit à ce moment-là.

« J’avais 27 ans, très timide et toujours vierge. Elle a fait la course et je l’ai suivi. »