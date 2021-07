Colin Pitchfork qui a violé et assassiné deux écolières SERA libéré de prison après le rejet de la contestation du gouvernement

UN MONSTRE qui a violé et assassiné deux enfants sera libéré de prison malgré une offre du gouvernement.

Colin Pitchfork a été emprisonné à vie pour les décès dans le Leicestershire de Lynda Mann en 1983 et de Dawn Ashworth en 1986.

Le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, est sur le point de dire à la Commission des libérations conditionnelles de repenser sa décision de libérer le double meurtrier d’enfants Colin Pitchfork Crédit : Rex

Dawn Ashworth a été violée et assassinée par Pitchfork dans les années 80

Lynda Mann était aussi l’une de ses victimes

Pitchfork, maintenant âgé d’une soixantaine d’années, a été jugé apte à être libéré par la Commission des libérations conditionnelles en mars de cette année malgré l’indignation des familles de ses victimes.

Le gouvernement a également monté une offre pour empêcher la libération du double tueur – arguant qu’il était « irrationnel » de le laisser partir en liberté.

Mais Pitchfork sera libéré après que la Commission des libérations conditionnelles ait « refusé » le défi.

Un porte-parole a déclaré dans un communiqué: « La Commission des libérations conditionnelles a une immense sympathie pour les familles de Dawn Ashworth et Lynda Mann et reconnaît la douleur et l’angoisse qu’elles ont endurées et continuent d’endurer tout au long du processus de libération conditionnelle.

« Cependant, les comités de la Commission des libérations conditionnelles sont tenus par la loi d’évaluer si un détenu peut être libéré en toute sécurité. Il n’a pas le pouvoir de modifier la peine initiale fixée par les tribunaux. La législation stipule que la décision d’un comité doit être uniquement axée sur le risque qu’un détenu peut poser à la libération et si ce risque peut être géré dans la communauté.

« Comme indiqué clairement dans la décision de réexamen, la libération a été appuyée par tous les témoins du secrétaire d’État lors de l’examen de M. Pitchfork. »

Plus à venir…

