Colin Meloy, musicien The Decemberists et auteur de livres pour enfants, sortira son 1er roman pour adultes en 2025

Colin Meloy, leader de The Decemberists et déjà un auteur populaire pour enfants, écrit maintenant un roman pour adultes.

Le livre de Meloy, qui a pour titre provisoire « Cascadia », est prévu pour 2025 (au printemps, pas en décembre), a annoncé jeudi GP Putnam’s Sons.

« Cascadia » met en scène un protagoniste nommé Barnaby Chambers, qui vend des tissus membranaires pour bébés jetés et qui est par ailleurs confronté à l’intelligence artificielle, au changement climatique et à la baisse des taux de natalité.

« Cette histoire, l’histoire de Barnaby Chambers dans un futur proche de l’Oregon détruit par les crises climatiques et l’hypercapitalisme, est celle que je voulais raconter depuis très longtemps maintenant », a déclaré Meloy dans un communiqué.

Les décembreistes sont connus pour des albums tels que « The Hazards of Love » et « The King Is Dead », et ont reçu une nomination aux Grammy Awards pour la meilleure chanson rock en 2011 pour « Down By the Water ».

de Méloy livres précédents comprennent les histoires pour enfants « Wildwood » et « Under Wildwood », toutes deux illustrées par sa femme, Carson Ellis.