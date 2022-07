Colin Keane garde Westover dans King George à Ascot | Nouvelles de la course

Colin Keane maintiendra son partenariat avec Westover lors des enjeux King George VI et Queen Elizabeth Qipco de la semaine prochaine à Ascot.

La charge de Ralph Beckett a été montée par Rob Hornby lors de ses deux premiers départs cette année, remportant le Classic Trial à Sandown avant de terminer un troisième malchanceux dans le Derby à Epsom.

Hornby a été remplacé par Keane pour la course du Derby irlandais de Westover, avec des relations citant l’expérience du jockey champion irlandais de la piste de Curragh comme raison de sa réservation.

Le duo est dûment revenu à la maison, vainqueur de sept longueurs extrêmement impressionnant de la Classique et Keane gardera la course dans la pièce maîtresse d’Ascot, pour laquelle le fils de Frankel est le favori en l’absence de son conquérant d’Epsom, Desert Crown.

Westover est sur le point d’affronter la deuxième Emily Upjohn d’Epsom Oaks après que sa course prévue à Irish Oaks ait été sabotée par des problèmes de voyage et Barry Mahon, directeur général des propriétaires Juddmonte, anticipe avec impatience le défi.

Il a déclaré à Racing TV: “Nous sommes très excités. Nous étions dans cette position avant le Derby irlandais avec (vainqueur d’Oaks) mardi étant complété, nous sommes donc habitués aux surprises.

“Nous sommes très excités, le cheval est en bonne forme. J’ai parlé avec Ralph ce matin, il est très content de lui et tout va bien dans les prochains jours, il est prêt à aller au King George et Colin Keane le montera .”

Mahon est heureux que Keane puisse maintenir le partenariat.

Il a ajouté: “(Il n’y a) aucune réflexion majeure (derrière la décision), il a gagné contre lui le dernier jour, c’est un jockey triple champion et nous avons une association très étroite avec lui.

“Il a monté deux vainqueurs classiques pour nous et nous avons un accord spécial avec lui pour que lorsque son premier serviteur Ger Lyons ne l’utilise pas, nous pouvons avoir ses services et il est disponible le week-end prochain et Ger l’a gentiment laissé monter à cheval. , donc il restera à bord.”