Colin Kazim-Richards et d’autres membres de l’équipe de Derby ont été victimes d’abus racistes sur les réseaux sociaux après la défaite 1-0 du club contre Norwich.

Un utilisateur d’Instagram a publié le nom de Kazim-Richards suivi d’un emoji raciste sur l’un des posts de Derby sur son compte officiel du club.

Derby a condamné la discrimination en tweetant: «L’un de nos flux sur les réseaux sociaux faisait aujourd’hui l’objet de publications contenant des abus racistes odieux à l’encontre de membres de notre équipe, dont Colin Kazim-Richards.

« Ce n’est pas acceptable. Cela ne peut pas continuer. Nous sommes fiers de ne faire qu’un. Toujours. »

Actualités Sky Sports a contacté Facebook, propriétaire d’Instagram, pour commenter les abus subis par Kazim-Richards.

Le joueur de 34 ans est le dernier joueur du football professionnel masculin et féminin à avoir été victime d’abus racistes cette saison.

Trent Alexander-Arnold et Naby Keita ont été victimes d’abus racistes après la défaite aller de Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, tandis que Rinsola Babajide, de l’équipe féminine du club, a également subi des abus racistes et sexistes sur Instagram plus tôt cette semaine.

Vendredi, Liam Moore de Reading a désactivé son compte Twitter après que le défenseur ait fait l’objet d’un sondage Twitter qui le décrivait en utilisant un terme péjoratif.

Les clubs de championnat de Birmingham City et de Swansea City boycottent les réseaux sociaux pendant une semaine après une série d’abus «odieux». Jamal Lowe, Yan Dhanda et Ben Cabango de Swansea ont tous été récemment visés.

















Les Rangers sont devenus le premier club écossais à s’éloigner de leurs plates-formes en ligne pendant sept jours, à la suite des commentaires du capitaine James Tavernier qui a révélé que tous les joueurs noirs du Gers avaient été victimes d’abus racistes sur les réseaux sociaux cette saison.

Leur milieu de terrain Glen Kamara a également déclaré qu’il subissait des abus racistes « tous les jours », à la suite de son affrontement avec Ondrej Kudela du Slavia Prague lors du match de la Ligue Europa des deux équipes à Ibrox en mars.

CAA Base, l’agence de football qui représente Dele Alli, Heung-Min Son, Kyle Walker, a également lancé un boycott des réseaux sociaux pour protester contre la haine en ligne.

Thierry Henry a publié une déclaration le mois dernier dans laquelle l’ancien attaquant d’Arsenal a indiqué qu’il s’éloignait des médias sociaux jusqu’à ce que les entreprises de technologie traitent les abus en ligne de la même manière qu’elles gèrent les violations de droits d’auteur sur leurs plates-formes, ajoutant qu’il ne reviendra « que lorsque ce sera le cas. sûr »pour le faire.

Pendant ce temps, le gouvernement britannique est sur le point de présenter au parlement cette année un projet de loi sur les dommages en ligne, qui vise à obliger les entreprises technologiques à des niveaux de responsabilité plus élevés concernant la réglementation des abus.

















