Colin Kaepernick et Nessa Diab ont eu leur premier enfant

Un couple célèbre a récemment accueilli son premier-né et a réussi à le faire sans jamais révéler sa grossesse imminente.

Nessa Diab, 41 ans, et Colin Kapernick, 34 ans, ont annoncé dimanche qu’ils étaient officiellement de fiers parents après avoir discrètement accueilli un enfant il y a quelques semaines.

Nessa a annoncé la nouvelle sur son Instagram via une photo d’elle-même, Kaepernick, et de leur bébé dont le sexe n’a pas été révélé, se reposant dans un lit d’hôpital.

Elle a continué,

“La récupération après l’accouchement a été un voyage (plus à ce sujet plus tard) et honnêtement, je n’allais rien partager parce que c’est tellement personnel pour nous et j’ai réalisé que j’étais une maman ours complète ! Colin est le père le plus incroyable et je suis tellement reconnaissant qu’il soit à nos côtés à chaque instant de ce voyage.