Colin Jost se montre brutalement honnête à propos de son partenariat avec Pete Davidson

Les comédiens de « Saturday Night Live » Colin Jost et Pete Davidson ont fait un investissement ensemble

Colin Jost a révélé ses regrets concernant l’achat d’un ferry pour Staten Island en 2022 avec son ami Pete Davidson.

Jost et Davidson ont travaillé ensemble sur Samedi soir en direct et ont décidé de faire un investissement commun de 280 000 $. Cependant, Jost se proclame un dépensier « conservateur » et regrette aujourd’hui sa décision.

« C’est absolument l’achat le plus stupide et le moins réfléchi que j’ai jamais fait de ma vie », a déclaré Jost Personnes au défilé Tommy Hilfiger lors de la Fashion Week de New York, qui s’est tenu à bord du même ferry.

« La raison pour laquelle je l’ai justifié, c’est que nous avons investi dans l’achat, au niveau de la superficie de base, si vous trouviez le bon endroit pour l’installer, vous achetiez essentiellement un bâtiment de 65 000 pieds carrés. Donc, autour de New York, c’est un très bon prix au pied carré », a-t-il expliqué.

Josh, Davidson et leur co-investisseur Paul Italia ont une carrière à temps plein sur terre et n’ont pas fait l’effort de rénover et de faire fonctionner le ferry. Le comédien a admis que le ferry pourrait fonctionner, mais qu’il faudrait un personnel énorme, ce que lui et ses amis n’aiment pas gérer.