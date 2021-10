Colin Jost révèle que sa mère  » n’a pas tout à fait compris  » le nom de Scarlett Johansson et le nom de son fils  » Cosmo « , voici pourquoi

Colin Jost et Scarlett Johannson ont accueilli leur fils, Cosmo, en août, mais leur choix de nom unique a pris une minute à la famille de Jost pour « obtenir ».

Selon Fox News, jeudi, la star de « Saturday Night Live » est apparue dans « The Late Show with Seth Meyers » et a plaisanté sur le fait que sa mère « en a été légèrement bouleversée ». « Ma mère, je dirais… n’a pas tout à fait compris. Je ne sais pas si elle pensait que c’était un peu comme un truc de hippie », se souvient-il.

Jost a admis que même après avoir finalisé le nom à l’hôpital, sa mère essayait toujours de les convaincre de le changer. « Elle nous appelait après trois ou quatre jours, elle disait ‘Cosmo' », a déclaré Jost. Il a en outre ajouté: « Et elle dirait: ‘Et maintenant, est-ce définitif? Comme, avez-vous soumis le certificat de naissance?’ Et on se dit : ‘Oh, ouais, on a fait ça à l’hôpital.’ Elle était comme « OK, intéressant. Parce que je lisais qu’il y avait aussi un nom Cosimo avec un « je », donc ça pourrait aussi être une option. Peut-être que Cosimo, c’est son vrai nom, mais alors tu peux l’appeler toujours Cosmo. » «

Jost a déclaré qu’après avoir parlé avec des amis du quartier à Staten Island, sa mère a appris qu’il y avait beaucoup plus de Cosmos là-bas. ajoutant « Et alors elle appelait, et elle disait: ‘J’ai rencontré quelqu’un – ils ont dit que le nom de leur oncle est Cosmo. Donc ça va.' »

Cosmo est le premier enfant de Jost et le deuxième de la star de Marvel. Elle partage également sa fille Rose avec son ex-mari Romain Dauriac. L’humoriste et l’acteur se sont mariés l’année dernière lors d’une « cérémonie intime » en octobre. Ils se sont fiancés en mai 2019 après deux ans de fréquentation, selon Fox News.