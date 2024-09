Colin Jost met fin à son amitié avec Pete Davidson après 10 ans et « refuse d’être dans la même pièce » que lui

COLIN Jost a mis fin à son amitié avec Pete Davidson après une décennie et il « refuse désormais d’être dans la même pièce » que lui.

Une source proche a déclaré en exclusivité au US Sun que Colin, 42 ans, et Pete, 30 ans, ont cessé de se parler et que cela en est arrivé au point où le premier a même refusé d’être ensemble au célèbre 30 Rock, où Saturday Night Live est enregistré.

5 Colin Jost, photographié sur le ferry de Staten Island qu’il a acheté avec Pete Davidson lors d’une fête de la NYFW la semaine dernière, a mis fin à son amitié avec le jeune comédien Crédits : Reuters

5 Colin Jost et Pete Davidson, photographiés lors du gala 2018 du Musée américain d’histoire naturelle, sont amis depuis la première apparition de ce dernier sur SNL il y a plus de dix ans Crédits : Getty

« Pete et Colin ne peuvent pas être ensemble à 30 Rock. Quelque chose d’important s’est produit et Colin refuse désormais d’être dans le même bâtiment, et encore moins dans la même pièce que Pete », a affirmé la source.

« Colin ne veut pas être associé à Pete », a affirmé la source à propos du comédien, qui a été vu dans sa ville natale de Staten Island ces dernières semaines à la suite de son dernier séjour en cure de désintoxication, selon des photos de fans.

La source a déclaré qu’il n’était pas clair comment la dispute entre les comédiens avait eu un impact sur leur achat du ferry désaffecté de Staten Island, qui a finalement vu sa première utilisation officielle lorsque Tommy Hilfiger a organisé son défilé de la Fashion Week de New York sur le navire.

Pete était absent lors de la première fête du navire.

Seul Colin est apparu au défilé de la NYFW le 8 septembre.

Le scénariste en chef de Saturday Night Live a donné des interviews sur l’achat malheureux du navire par lui et Pete et n’a pas parlé favorablement de leur investissement de 2022.

Il a dit Personnes L’achat d’un ferry hors service de Staten Island a été « absolument l’achat le plus stupide et le moins réfléchi que j’ai jamais fait de ma vie ».

Le ferry a été acheté aux enchères par Colin et Pete pour 280 000 $ dans le cadre d’un partenariat qui comprend l’architecte et développeur Ron Castellano et le propriétaire du comedy club Paul Italia.

Bien que les plans annoncés pour le navire varient considérablement — d’un lieu de divertissement à un hôtel flottant avec des bars et des restaurants — on ne sait pas vraiment quel impact la prétendue rupture entre les deux hommes aura finalement sur leur investissement.

Les représentants de Pete et de Colin n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

MIA PETE

Le mois dernier, un proche de Pete a déclaré au US Sun que l’ancien acteur de Saturday Night Live avait disparu de la vie de ses amis proches et que ses amis d’Hollywood lui avaient tourné le dos.

La source a déclaré que Pete « s’est pratiquement débarrassé de tous ceux qui l’entouraient autrefois ».

« Il s’est débarrassé de son assistant et meilleur ami après avoir été le témoin de son mariage », a déclaré la source.

L’initié a ajouté que Pete était devenu un fantôme dans son cercle autrefois restreint d’amis.

La source a également affirmé que lors de son entrée en cure de désintoxication en juillet, le comédien avait manqué des réunions de travail.

« Il est vraiment un casse-tête. Il est vraiment difficile à gérer, il ne se présente pas aux réunions », ont-ils continué.

La source a déclaré qu’au moins un projet avait été annulé en raison des performances professionnelles présumées de Pete.

La nouvelle selon laquelle Pete était entré en cure de désintoxication est arrivée juste après sa séparation d’avec sa dernière petite amie, Madelyn Cline.

Une source a déclaré en exclusivité au US Sun que la relation de Pete et Madelyn venait de suivre son cours et que la rupture était « à l’amiable » après un an de relation.

DERNIÈRE ÉTAPE DE RÉADAPTATION

L’acteur de Bupkis s’est rendu dans un centre de bien-être en juillet, Personnes signalé.

« Pete se rend souvent en cure de désintoxication pour travailler sur ces problèmes », avait précédemment déclaré une source au média.

Une source proche a déclaré à la publication que depuis le diagnostic de trouble de la personnalité limite et de trouble de stress post-traumatique de Pete en 2017, sa santé mentale a « toujours été une priorité ».

Les séjours de rééducation de Pete Davidson Pete s’est inscrit pour la première fois en cure de désintoxication en 2017 après avoir reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite et de syndrome de stress post-traumatique. En 2019, il s’est rendu au Sierra Tucson Treatment Center en Arizona. Le comédien a suivi un traitement dans un autre établissement de santé mentale en juin 2023. Plus récemment, il est retourné en cure de désintoxication à la fin du mois de juillet 2024. Une source a révélé que Pete avait quitté l’établissement après seulement quelques semaines.

La source a également affirmé que la sobriété de Pete était une priorité.

Mais la dernière cure de désintoxication de Pete n’a duré que quelques semaines, a déclaré une source au US Sun.

DATES DE TOURNÉE ANNULÉES

Pete était au milieu de sa tournée de pré-réadaptation, lorsqu’il a été annoncé qu’il était de retour en cure de désintoxication.

Ses spectacles au Kansas, dans le New Jersey, en Pennsylvanie, à New York, en Floride et au Texas ont tous été annulés sur Ticketmaster.

5 En 2022, Pete Davidson et Colin Jost ont acheté un ferry de Staten Island désaffecté pour 280 000 $, et depuis, divers plans sur ce qu’il fallait en faire sont en cours d’élaboration. Crédit : Rex

5 Pete Davidson (vu sur SNL) a quitté l’émission de sketchs comiques de fin de soirée en 2022 et a assumé davantage de rôles d’acteur Crédits : AP