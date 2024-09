Colin Jost, la star de « SNL », déclare que l’achat du ferry de Staten Island avec Pete Davidson a été l’achat le plus « stupide » de tous les temps

Cet investissement ne lui a pas plu.

Colin Jost, la star de « Saturday Night Live », a déclaré que l’achat d’un ferry désaffecté de Staten Island était « absolument l’achat le plus stupide et le moins réfléchi que j’ai jamais fait de ma vie ».

Le présentateur de la mise à jour du week-end a exprimé son sentiment de déprime au magazine People au défilé Tommy Hilfiger pendant la Fashion Week de New York, qui s’est tenu à bord du boondoggle — alias le John F. Kennedy.

Colin Jost a récemment exprimé son sentiment d’échec à propos de cet achat. REUTERS

Jost et Pete Davidson ont acheté le navire désaffecté pour 280 000 $. Robert Miller

Jost et son compatriote originaire de Staten Island et membre de la distribution de SNL, Pete Davidson, ont acheté le navire à la retraite aux enchères pour 280 000 $ en 2022. Le partenariat, qui comprend l’architecte et développeur Ron Castellano et le propriétaire du comedy club Paul Italia, aurait prévu de le convertir en un lieu de divertissement de 34 millions de dollars.

Jost a ajouté : « La façon dont je l’ai justifié, c’est que pour le montant que nous avons investi dans l’achat, sur la base de la superficie de base, si vous trouviez le bon endroit pour l’installer, vous achetiez essentiellement un bâtiment de 65 000 pieds carrés. Donc, autour de New York, c’est un très bon prix au pied carré. »

Page Six a fait un reportage exclusif la semaine dernière que l’éléphant orange que le duo dynamique de SNL aurait acheté alors qu’il était « très défoncé » pourrait enfin avoir une utilité.

Dimanche, leur ferry MV JFK a accueilli le défilé de mode d’Hilfiger, qui est depuis longtemps l’événement phare de la semaine.

Pete Davidson (à gauche) et Colin Jost auraient acheté le ferry de Staten Island alors qu’ils étaient « très défoncés ». AP

Les mannequins quittent le ferry MV John F. Kennedy au quai 17 à la fin d’un défilé Tommy Hilfiger printemps 2025 dimanche. James Keivom

Castellano a déclaré à Travel + Leisure qu’il pourrait devenir une sorte de navire de croisière de charme, qui naviguerait entre New York et Miami.

Jost semble être en conflit au sujet du bateau, qui a basculé pendant l’extravagance de Hilfiger qui s’est terminée par une performance surprise de trois membres du Wu-Tang Clan – qui est également originaire de Staten Island.

« Je n’ai jamais pensé que c’était un gouffre financier, sauf que, vous savez, cela coûte de l’argent », a déclaré la célébrité à Alexa après coup. « J’ai toujours eu foi que ce serait quelque chose de vraiment amusant. J’ai pensé que ce soir était vraiment amusant ! »