Colin Jost et Michael Che expliquent pourquoi ils ne sont plus les scénaristes en chef de SNL

Depuis des années, Colin Jost et Michael Che sont les co-présentateurs de Samedi soir en direct‘s Mise à jour du week-end. Mais, en plus de leurs missions de bureau, les deux hommes occupaient également d’autres postes importants dans la célèbre émission de sketchs comiques. Che et Jost ont tous deux occupé le poste de scénaristes en chef de la série, avant de finalement démissionner. Aujourd’hui, le duo explique pourquoi ils n’occupent plus ces postes importants. Sans surprise, les raisons sont très personnelles.

Le Co-animateurs des Emmy Awards 2018 a occupé les fonctions de co-rédacteur en chef pendant différentes périodes. Colin Jost a initialement occupé ce poste de 2012 à 2015 après avoir rejoint SNL en 2005. Il a ensuite repris le poste de 2017 à 2022, date à laquelle Michael Che était son co-scénariste en chef. Les deux bandes dessinées sont passées par Le spectacle de Howard Sternoù ils ont réfléchi à leurs fonctions passées. Après que Jost ait évoqué ses missions, Che a également fait l’éloge de Jost :

Colin Jost:J’ai eu l’impression que ça faisait plus de deux ans que nous nous étions éloignés, parce que j’ai l’impression d’avoir fait ça pendant au moins huit ans, peut-être plus. Ensuite, nous l’avons fait ensemble pendant au moins cinq ans. Et puis, nous n’avons pas vraiment fait le travail pendant les deux dernières années, car nous étions tiraillés dans beaucoup d’autres directions.

Michel Che:Colin est vraiment bon dans ce domaine, et il est toujours resté un leader dans la salle des scénaristes, mais je ne faisais pas le travail.

Comme le Comment être célibataire La star a ensuite expliqué que des facteurs non liés au travail avaient également conduit à sa décision de s’éloigner de ce gros travail. Il a également cité la pression que ce travail exerçait sur sa vie personnelle, qui consiste en mariage avec Scarlett Johansson . Comme entendu dans le YouTube Dans un extrait, l’acteur a notamment rappelé comment ses tentatives de prendre soin de lui-même ont été impactées :

J’ai aussi commencé à faire moins de choses, juste pour me préserver. J’avais l’habitude de dormir au travail deux fois par semaine, directement pendant les tournées de 24 heures deux fois par semaine… (Scarlett disait) « rentre à la maison ». Et aussi, pour mon propre bien-être, je me disais : « Oh oui, c’est plus logique de dormir quelques heures et de ne pas être là toute la nuit. »

On pourrait imaginer que la situation n’était vraiment pas facile étant donné que Colin Jost et les Les Vengeurs L’icône partage un fils, Cosmo, né en août 2021. Cependant, à l’époque, Jost ne pensait pas seulement qu’il mettait à rude épreuve ses proches :

Cela nous a semblé un peu injuste envers les autres personnes qui faisaient vraiment du travail de rédaction et qui s’occupaient des tables de réécriture, ce que nous n’avons pas fait pendant la dernière année où nous l’avons fait. C’est en quelque sorte une conversation que nous avons eue avec Lorne.

Bien qu’ils ne soient plus les scénaristes en chef, Colin Jost et Michael Che restent des éléments majeurs de SNL via Mise à jour du week-end. Les deux parviennent parfois à briser leur Internet avec leurs gags, et c’est particulièrement vrai lorsqu’ils s’écrire des piques inappropriées les uns envers les autres dans le cadre de leur échange annuel de blagues. (L’un des derniers échanges impliquait une coup de feu brutal sur Scarlett Johansson .) Les deux hommes ont également d’autres projets en cours, notamment une émission spéciale humoristique de Peacock, qui mettra en vedette des comédiens prometteurs. Ainsi, même s’ils ne sont plus les scénaristes en chef, ils ont encore beaucoup de choses à faire.

