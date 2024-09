Colin Greenwood dit que Radiohead a récemment répété ensemble à Londres

Ne perdez pas espoir, fans de Radiohead. Bien sûr, le groupe n’a pas sorti d’album depuis 2016. Une piscine en forme de luneet ils n’ont pas joué en live depuis 2018. Bien sûr, Thom Yorke et Jonny Greenwood semblent complètement absorbés par leur nouveau groupe, The Smile, qui est bon mais n’est pas Radiohead. Bien sûr, les autres membres sont tous restés occupés avec leurs propres projets, que ce soit le travail solo d’Ed O’Brien sous le nom d’EOB, la carrière solo de Philip Selway ou les collaborations de Colin Greenwood avec Nick Cave. Mais après des années d’inactivité, il y a du mouvement du côté de Radiohead.

Colin Greenwood a participé à une interview numérique au Hay Festival du Mexique dimanche pour promouvoir son nouveau livre photo Radiohead Comment disparaître. Au cours de la conversation, il a révélé que Radiohead s’était réuni il y a environ deux mois à Londres pour jouer leurs anciens morceaux. « Nous avons fait quelques répétitions il y a environ deux mois à Londres, nous avons juste joué les anciennes chansons, et c’était vraiment amusant », a déclaré Greenwood. « J’ai passé un très bon moment. » Voici un extrait vidéo de cette citation :

L’interview complète est visible iciEn 2017, Yorke a déclaré Pierre roulante« J’imagine qu’on va continuer. Je veux dire, je ne sais pas comment, ni quand, mais non, on ne va pas s’arrêter. J’espère vraiment que non. » J’espère aussi que non, Thom !