Le bassiste de Radiohead Colin Greenwood a publié un éditorial dans Le gardien sur l’impact du Brexit sur les musiciens, en particulier les jeunes qui essaient de faire carrière. À propos des débuts de Radiohead, il a déclaré: «Comme Hambourg pour les Beatles, l’Europe a joué un rôle crucial dans notre croissance en tant que groupe. Cela nous a permis de nous voir détachés de nos racines britanniques et d’imaginer une vie musicale qui pourrait atteindre le public partout », écrit-il dans la pièce.

Rapports ont fait surface, suggérant que le Royaume-Uni a rejeté un accord sans visa pour les musiciens. Pour les législateurs, la priorité est de «reprendre le contrôle» des frontières britanniques. Dans son éditorial, Greenwood se souvient que voyager en tournée n’était pas un problème: «Nous avons noué des amitiés durables, tourné avec des musiciens européens et plongé profondément dans ses clubs, festivals, magasins de disques et labels de musique», écrit-il.

Il s’interroge sur tous les musiciens qui veulent se produire mais qui n’ont pas l’argent pour payer des frais ridicules pour traverser les frontières. Il a poursuivi: «Il est temps pour le gouvernement britannique d’admettre qu’il n’a pas fait assez pour les industries créatives pendant les négociations sur le Brexit et de chercher à renégocier les dispositions relatives aux tournées en Europe.»

L’article comprend des opinions et des citations de musiciens et de comptables qu’il a interviewés. Greenwood a également mentionné les membres d’équipage, en disant: «Ils sont notre famille en tournée, beaucoup d’Europe eux-mêmes, et doivent pouvoir voyager librement et travailler avec des entreprises du monde entier. Toutes les incroyables sociétés de mise en scène, de son et d’éclairage du Royaume-Uni qui dirigent de nombreux festivals européens pourraient avoir beaucoup plus de mal à concurrencer les alternatives européennes.

Il termine l’article par la déclaration: « Je suis fier de mon pays et de toute la musique qu’il a échangée avec le monde, et je suis sûr que la fierté est ressentie à travers tous les âges et toutes les cultures au Royaume-Uni. C’est l’antithèse du nationalisme culturellement pincé qu’est le Brexit, et sa diminution nous priverait tous.