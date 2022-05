Colin Gibson: l’ancien joueur d’Aston Villa & Man Utd souffre de démence | Nouvelles du football

L’ancien joueur de Manchester United et d’Aston Villa, Colin Gibson, a révélé qu’il souffrait de démence précoce.

L’homme de 62 ans a confirmé son diagnostic via une déclaration de la Jeff Astle Foundation mercredi.

Gibson, qui a aidé Villa à remporter le titre de première division, la Coupe d’Europe et la Super Coupe d’Europe au cours d’une période chargée de trophées, a insisté sur le fait qu’il était “en forme et en bonne santé” bien qu’on lui ait dit en novembre qu’il souffrait de démence précoce.

Il a déclaré dans un communiqué: “Ma femme, ma famille et moi pensons que le moment est venu de faire savoir aux gens qui m’ont loyalement soutenu tout au long de ma carrière, qu’en novembre 2021, on m’a diagnostiqué une démence précoce.

“Je suis en forme et en bonne santé et capable de faire la plupart des choses que j’aime. Je tiens à remercier les services d’intervention précoce en matière de démence de Hereford et Worcester et l’équipe de démence PFA pour toute leur aide et leur soutien à Kim et moi.

“Je voudrais également remercier personnellement Dawn Astle de la Fondation Jeff Astle qui m’a aidé, moi et ma femme, en particulier en nous aidant à révéler mon état. L’aide et le soutien de Dawn ont été vraiment incroyables.

“Puis-je simplement dire qu’il y a beaucoup de soutien pour la démence, à la fois dans le sport grand public et dans le sport, et que tant de familles sont et seront touchées.

“Je terminerai sur cette demande en vous demandant si vous ou quelqu’un que vous connaissez soupçonnez qu’eux-mêmes ou quelqu’un d’autre pourrait souffrir de démence, ne mettez pas votre fierté avant votre santé et informez les gens. Cela aide à me croire. Merci.”

Plus tôt cette semaine, l’Association des footballeurs professionnels a lancé un important exercice de consultation dans le but de découvrir toute l’étendue du problème de la démence dans le football anglais.

Dawn Astle – fille de l’ancien attaquant anglais Jeff Astle, dont le décès à l’âge de 59 ans a été, selon un coroner, causé par un en-tête répété – est chef de projet pour les maladies neurodégénératives (NDD) dans le football à la PFA, qui veut parler aux anciens joueurs et à leurs familles qui s’inquiètent de conditions potentielles mais qui n’ont pas reçu de diagnostic formel.

Gibson s’est vu offrir le soutien total de l’ancien club Aston Villa, qui a également vu la famille de l’ex-joueur John Deehan révéler en mars que Deehan avait lutté contre une maladie neurodégénérative au cours des six dernières années.

“Tous à Aston Villa pensent à Colin Gibson, vainqueur de la Première Division 1980/81 et vainqueur de la Coupe d’Europe 1982, qui a confirmé qu’il avait reçu un diagnostic de démence précoce”, lit-on sur Twitter.

“Vous avez le plein soutien de tout le monde au club, Colin.”

Le joueur polyvalent Gibson a passé cinq ans avec Manchester United et a travaillé avec Sir Alex Ferguson à Old Trafford avant de terminer sa carrière en 1995 après des passages à Leicester, Blackpool et Walsall.