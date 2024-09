Colin Fournier, co-fondateur d’Archigram et professeur à l’UCL, décède à 79 ans | Actualités

Colin Fournier, l’architecte et urbaniste britannique qui a contribué à la création d’Archigram avec Sir Peter Cook et d’autres au début des années 1960, est décédé à l’âge de 79 ans. Il était surtout connu pour le Kunsthaus Graz de 2003 du cabinet et pour son travail avec Bernard Tschumi sur la conception du Parc de la Villette à Paris.

UN commémoration de l’UCL Bartlett School of Architecture note : « En plus de sa pratique architecturale, Colin était un enseignant dévoué et apprécié. Il a rejoint The Bartlett en 1998 et a inspiré des générations d’étudiants pendant près de deux décennies avec son approche distinctive du design. En tant que professeur de design urbain, il a joué un rôle déterminant dans la formation et la direction de l’Urban Design MArch et a dirigé avec succès l’unité 18 du programme d’architecture MArch pendant plusieurs années avec un certain nombre de partenaires d’enseignement. Colin a inspiré d’innombrables étudiants et collègues tout au long de sa vie, et son absence sera profondément ressentie par tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. »

Dans un déclaration au Journal des architectesCook a déclaré : « C’était un homme brillant, l’une des personnes les plus intelligentes et les plus imaginatives avec lesquelles j’ai jamais travaillé. »