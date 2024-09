Colin Fournier, co-fondateur d’Archigram, décède à l’âge de 79 ans

Colin Fournier, en 2023, lors de la célébration du 20e anniversaire de l’ouverture du Kunsthaus. Image © Kunsthaus Graz / JJ Kucek, sous la politique d’utilisation équitable

L’architecte et urbaniste britannique Colin Fournier, cofondateur du studio d’architecture conceptuelle Archigram et professeur d’architecture et d’urbanisme à la Bartlett School of Architecture, est décédé Fournier est surtout connu pour avoir participé à la conception du Kunsthaus Graz en Autriche, également connu sous le nom de « Friendly Alien ». Ce projet, réalisé en collaboration avec Sir Peter Cook, est célébré comme l’un des monuments culturels les plus distinctifs de son époque. Pour sa contribution à ce travail, Fournier a reçu la médaille Goldener Ehrenzeichen d’Autriche en 2005, une reconnaissance de son impact sur le paysage architectural.

Kunsthaus Graz vom Uhrturm aus ONO (novembre 2006). Image © Marion Schneider & Christoph Aistleitner – Photos personnelles via Wikipendia, sous licence CC BY-SA 2.5

Né en novembre 1944, Fournier a étudié à l’Architectural Association de Londres, où il a développé une approche innovante du design qui allait façonner sa brillante carrière. Très tôt dans sa vie professionnelle, il est devenu membre associé du groupe de design avant-gardiste Archigram, qui a joué un rôle clé dans la réinvention de l’avenir des villes. Il a ensuite occupé le poste de directeur de la planification pour la Ralph M Parsons Company en Californie, où il a dirigé plusieurs projets majeurs de conception urbaine, notamment le développement de la nouvelle ville de Yanbu en Arabie saoudite.

Ron Herron – Archigram / Cities: Moving, projet de construction d’un véhicule-habitation. Image © Deutsches Architekturmuseum

Fournier a également mené une carrière universitaire prolifique. En 1995, il est devenu professeur d’architecture et d’urbanisme à la Bartlett School of Architecture de l’University College de Londres. Son style, marqué par son ouverture d’esprit et son dévouement à la promotion de la créativité, a fait de lui un mentor apprécié. Il a également été professeur invité à l’Université chinoise de Hong Kong et est resté actif dans le monde universitaire jusqu’à ses derniers jours, enseignant à l’Institut Confluence d’Odeal Decq à Paris.

Article connexe « Le plaisir que j’éprouve à construire des bâtiments est de dire : c’est possible » : conversation avec Peter Cook

Fondamentalement, je crois que ce n’est pas tant la créativité, l’innovation ou l’expérimentation d’un bâtiment qui compte, c’est la ville dans son ensemble qui doit changer. J’ai toujours eu ce déséquilibre psychologique, donc quand je fais de l’architecture, je pense que je devrais travailler davantage à l’échelle de la ville, mais quand je travaille sur une ville, je pense qu’il serait vraiment bien de travailler sur certains détails. J’ai toujours été tiraillé entre les deux. Colin Fournier

Kunsthaus Graz. Image © Isiwal/Wikimedia Commons via Wikipédia sous licence CC BY-SA 4.0

En plus de ses réalisations architecturales et académiques, Fournier était admiré pour sa gentillesse et sa générosité. Malgré ses réalisations remarquables, il était connu pour son humilité et son engagement à favoriser des approches expérimentales en matière de conception. Ses collègues et ses étudiants se souviennent de lui comme d’un optimiste infatigable qui aidait les autres à concrétiser leurs propres visions architecturales.