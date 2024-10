Colin Farrell sur Breaking Bad : « Je ne l’ai pas vu »

Briser le mauvais est l’une des émissions les plus acclamées par la critique au monde, mais Colin Farrell a déclaré qu’il ne l’avait pas regardée.

Lors d’un entretien avec Métrol’acteur irlandais a déclaré : ‘Je n’ai pas non plus vu Breaking Bad. J’ai vu tous les Game of Thrones. Je pense qu’ils sont un peu les trois – Game of Thrones, Sopranos, Breaking Bad, deux d’entre eux que je n’ai pas encore vu.

Ses commentaires sont intervenus après sa performance dans Le Pingouin a été comparé à Tony Soprano de James Gandolfini dans Les Soprano.

Réagissant à cette comparaison, il a déclaré : « Je n’ai vu que deux épisodes des Sopranos. Mais je sais, eh bien, je sais grâce à ces deux épisodes, je sais grâce au travail de Gandolfini et à une multitude de films au fil des ans. »

« Le travail de James Gandolfini, c’est bien. C’est tout à fait bien. Je veux dire, mon Dieu, j’ai été comparé à pire à mon époque. »

Il a poursuivi : « Je sais que Les Sopranos ont également été en quelque sorte un tournant dans l’histoire de l’évolution de la télévision et dans ce qui était possible en matière de narration dramatique à la télévision. »

« Mais oui, c’est une belle comparaison. C’est cool, parce que je sais que la série est extraordinaire », a-t-il conclu.