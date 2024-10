Colin Farrell réagit à la comparaison avec « l’une des meilleures performances télévisées »

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un navigateur Web qui

Colin Farrell a réagi au fait que sa performance dans The Penguin soit comparée à l’un des plus grands personnages de l’histoire de la télévision, affirmant que c’était un « joli » parallèle à faire.

La mégastar hollywoodienne – qui est apparue dans des films classiques tels que The Recruit, Saving Mr Banks, The Lobster, Total Recall et In Bruges – a fait ses débuts dans le rôle d’Oz Cobb dans le film de 2022 The Batman, qui mettait en vedette Robert Pattinson dans le rôle du super-héros titulaire de DC.

La transformation de l’acteur pour devenir le gangster emblématique était presque trop incroyable pour être crue, grâce à la masse de prothèses qui ont complètement changé son apparence, son fort accent et les manières qu’il a adoptées.

Metro.co.uk a récemment parlé à Colin de la reprise du rôle dans sa nouvelle série télévisée The Penguin, dans laquelle les téléspectateurs découvrent ce qui est arrivé à Oz après les événements de The Batman with the Riddler, et comment il se lance dans une ascension perfide vers le pouvoir à travers le monde souterrain de Gotham.

Après avoir regardé les deux premiers épisodes de ce drame dramatique, plusieurs téléspectateurs ont souligné les similitudes indubitables entre Oz de Colin et Tony Soprano de James Gandolfini dans Les Sopranos, qui a été salué comme l’une des meilleures performances télévisées de tous les temps.

Bien que l’homme de 48 ans n’ait pas regardé la série dans son intégralité, diffusée de 1999 à 2007, il a expliqué qu’il était au courant de la performance acclamée par la critique de feu James et que la comparaison ne le dérangeait pas du tout.

La transformation de Colin pour devenir le Pingouin est presque trop incroyable pour être crue (Photo : 2024 Warner Bros Entertainment Inc/HBO)



De nombreux fans ont établi des comparaisons entre Oz et Tony Soprano de James Gandolfini (Photo : Anthony Neste/Getty Images/The Chronicle Collection)

«Je n’ai vu que deux épisodes des Sopranos. Mais je sais, eh bien, je sais grâce à ces deux épisodes, je sais grâce au travail de Gandolfini et à une multitude de films au fil des ans – le travail de James Gandolfini, c’est bien. C’est tout à fait bien. Je veux dire, mon Dieu, j’ai été comparé à pire à mon époque, dit-il gracieusement.

« Je sais que Les Sopranos ont également marqué un tournant dans l’histoire de l’évolution de la télévision et dans ce qui était possible en matière de narration dramatique à la télévision. »

L’acteur irlandais a poursuivi : « Je n’ai pas non plus vu Breaking Bad. J’ai vu tous les Game of Thrones. Je pense qu’ils sont un peu les trois – Game of Thrones, Sopranos, Breaking Bad, deux d’entre eux que je n’ai pas encore vu. Mais oui, c’est une belle comparaison. C’est cool, parce que je sais que le spectacle est extraordinaire.

Au cours des dernières semaines, on a beaucoup parlé de la transformation physique de Colin pour devenir Oz pour son émission télévisée de huit heures, avec des prothèses sensationnelles conçues par le maquilleur Mike Marino, dont un « quéquette » amovible pour une scène de nu.



Il a fallu plusieurs heures chaque jour pour que toutes les prothèses soient appliquées pendant le tournage (Photo : Theo Wargo/Getty Images)



Cristin Milioti donne l’une des performances les plus remarquables de la série dans le rôle de Sofia Falcone (Photo : 2024 Warner Bros Entertainment Inc/HBO)

Nous avons été intrigués de découvrir comment il s’était également préparé à jouer mentalement le Pingouin pour la série, étant donné que les téléspectateurs étaient témoins du personnage principal commettant des actes atroces pendant la lutte pour le pouvoir pour Gotham.

Évoquant le réalisateur de Matt Reeves, le réalisateur de The Batman qui a également produit The Penguin, il a rappelé : « Je tournais un film sur la côte ouest de l’Irlande lorsque Matt Reeves et Dylan Clark, le partenaire de production de Matt, m’ont dit qu’ils a embauché Lauren LeFranc comme showrunner et scénariste principal, et Lauren rassemblait une équipe d’écrivains, sa chambre d’écrivain.

« Ils ont organisé un zoom pour nous – moi, Matt, Dylan et Lauren – et elle m’a présenté, partagé avec moi de quoi allaient parler les huit heures, ce qu’impliquait l’histoire et comment elle allait explorer le voyage d’Oz. . Tout était là. Tout était en bas de la page. Il n’y avait pas beaucoup de recherches à faire.

« Il s’agissait simplement de prendre, en réalité, ce qu’il y avait, 450 ou 500 pages de drame qu’ils avaient écrit, et tout cela était extraordinaire, et c’était plein de rebondissements, et c’était plein de regret, et c’était plein de vengeance. , et c’était plein de chagrin et de douleur, et c’était plein d’activités néfastes, de violence, de désirs et de déceptions.

Colin a expliqué à quel point c’était « grec » dans « son genre de tragédie et ses éléments », et il a donc pris le matériel qui lui était présenté et « a simplement laissé libre cours à l’imagination ».

« Ce qui a été écrit, mélangé à ce que Mike Marino a créé, a été pour moi une source d’inspiration extraordinaire », a-t-il déclaré.

Pendant le tournage, l’acteur principal a expliqué comment le fait de rester dans une chambre d’hôtel tout en étant à 3 000 kilomètres de ses enfants et de sa famille l’avait rendu « obsédé » par le projet, car « c’est votre but dans la vie pendant trois ou cinq mois ».

« Donc, vous vous penchez sur cela et vous passez la plupart de vos heures d’éveil à y réfléchir, à y réfléchir, à réfléchir à l’histoire et à penser à certains scénarios et situations dans lesquels le personnage pourrait se trouver et qui ne sont pas dans le script ou ne sont pas dans le script. . Tout d’un coup, il commence à avoir une énergie vitale. Donc ça vient de toi, mais en dehors de toi, tu sais ? il a partagé.

Bien qu’il soit actuellement incertain si The Penguin reviendra pour une deuxième saison ou s’il s’agira d’une série autonome, nous savons qu’Oz reviendra pour la suite de The Batman aux côtés de Robert, 38 ans, dans le rôle du milliardaire maussade Bruce Wayne.

Colin reviendra dans le rôle d’Oz dans la suite de The Batman avec Robert Pattinson (Photo : Dimitrios Kambouris/Getty Images)



On ne sait pas encore s’il y aura une deuxième saison de The Penguin (Photo : 2024 Warner Bros Entertainment Inc/HBO)

Alors, que pourrait partager Colin, ou quels sont ses espoirs, pour l’avenir d’Oz dans la franchise ?

‘Aucune idée. Aucun espoir. Des espoirs dans la vie, mais par rapport à cela, non. Tout cela semble très frais. Nous n’avons terminé qu’en février. Cela semble frais et pourtant, il y a si longtemps », a-t-il reconnu.

« Mais je n’ai aucune idée de ce que va nous réserver le deuxième film. Je sais que Matt était tête baissée, penché pour essayer de comprendre.

Il a poursuivi : « Ce monde entier, ces huit heures de télévision appelées The Penguin, devaient s’intégrer dans l’univers de Matt. Matt est le sorcier de tout cela, cet univers est toute sa création, le puisant évidemment à partir de tout le matériel et filtrant tout le matériel qui s’est produit auparavant, depuis la première apparition du Pingouin en 1941 dans Batman.

« Matt est un écrivain extraordinaire, un artiste extraordinaire, et il se soucie tellement du matériel, des fans et de ce monde. Je suis donc vraiment impatient de voir ce que nous réserve le deuxième film.

The Penguin est disponible sur Sky Atlantic et MAINTENANT, avec de nouveaux épisodes publiés le lundi.

