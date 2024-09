Colin Farrell ne parvient pas à contenir sa frustration face au rôle du Pingouin

Colin Farrell a révélé ses véritables sentiments à propos de son retour pour la saison 2 de « The Penguin »

Colin Farrell en avait assez de la prochaine Le Pingouin série d’ici la fin du tournage.

Farrell joue le super-vilain dans la série HBO et a dû enfiler un costume et une prothèse de tête pour incarner le personnage.

Lorsque le Sucre On a demandé à l’acteur s’il reviendrait pour une deuxième saison de la série, il a dit Film total : « Je ne sais pas, mec. Ne vous méprenez pas, j’ai adoré, mais ça m’a un peu énervé. À la fin, je me plaignais et je râlais auprès de tous ceux qui voulaient bien m’écouter, disant que je voulais vraiment que ça soit fini. »

Il a expliqué qu’il avait une attitude grincheuse mais qu’il était néanmoins reconnaissant pour le rôle.

Il a déclaré : « J’ai essayé de leur rappeler que j’éprouvais une « gratitude grincheuse ». J’étais toujours reconnaissant et toujours honoré – j’ai grandi en regardant Burgess Meredith [who played the role in the ’60s TV series]et puis Danny DeVito [in Tim Burton’s 1992 film Batman Returns] « C’était mon Pingouin – donc faire partie de la lignée de cette narration, je me suis vraiment senti privilégié. Mais à la fin… »

Il a également révélé que la showrunner Lauren LeFranc avait fait de son mieux pour le convaincre de reprendre le rôle.

La star de Batman a déclaré : « Lauren m’a dit : « Écoute, si je pouvais trouver une solution qui ait du sens, est-ce que tu en parlerais ? » Et j’ai répondu : « Absolument ». Et peut-être que dans un an je le ferais. Mais quand j’ai fini, je me suis dit : « Je ne veux plus jamais remettre ce putain de costume et cette putain de tête ». »

Avec Colin Farrel, Le Pingouin avec Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Clancy Brown, Michael Zegen, Michael Kelly et Mark Strong.