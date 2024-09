Colin Farrell, la star de THE PENGUIN, déclare que les prothèses détaillées d’Oz Cobb ont été étendues à « un pénis de pingouin »

Colin Farrell a subi une transformation incroyable en Le Batman pour jouer Oz Cobb mais Le Pingouin amène cela à un niveau supérieur. Comment ? En déshabillant le méchant pour une scène d’interrogatoire tendue dans le premier épisode.

« Je portais un body, donc j’étais pratiquement couverte des poignets aux chevilles. Les seules choses qui me caractérisaient étaient mes mains et mes pieds », l’acteur raconte PERSONNES. « Tout le reste, y compris les oreilles, était en morceaux. Tout était recouvert. »

Cela nécessitait de passer trois heures par jour sur la chaise de maquillage et Farrell félicite l’artiste Mike Marino pour l’avoir transformé en gangster de Gotham City.

« Sans le design de Mike, je vous le dis maintenant, si j’avais été juste avec une putain de cigarette, un haut-de-forme, un peu boiteux et un parapluie qui était une mitraillette, nous n’aurions pas eu la série HBO. »

Admettant qu’il « je ne me suis jamais ennuyé » Au cours du processus de transformation épuisant, Farrell a ajouté : « Je veux dire, au bout de deux heures et 45 minutes, j’étais un peu… parce qu’ils devaient peindre sept pièces différentes, une casquette, une perruque sur la casquette, puis ils se mettaient à peindre chaque petite variole, chaque petit bouton, chaque petit pli, chaque petite cicatrice. »

Revenons à cette scène de nu et même si nous ne voyons pas aussi beaucoup d’Oz dans Le Pingouinil s’avère que les prothèses s’étendaient aux zones les plus intimes de Farrell.

« Marino est tellement tordu et brillant. Il m’a dit : « Je t’ai fait un pénis de pingouin » » Farrell se souvient avec un sourire. « J’ai dit : ‘Vraiment ? Ils ne le verront même pas. Je ne sais pas si je veux marcher sur le plateau avec un pénis de pingouin.’ Et il a répondu : ‘Non, non, non, mec. C’est détachable, c’est du velcro. Il y a un bec au bout.’ Donc j’avais un pénis de pingouin. »

« Je ne pouvais pas y croire, oui. Je n’avais jamais rien fait de tel. » conclut-il. « Vous bougez votre visage et voyez ce qui se passe. Je savais que les expressions se manifestaient d’une manière particulière à travers le masque et à quel point il était magnifiquement conçu, alors j’y suis allé. »

Le PingouinLe casting comprend Colin Farrell (Oz Cobblepot), Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O’Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) et Theo Rossi (Dr Julian Rush).

La série est produite par Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc, qui écrit et est showrunner, Craig Zobel, qui réalise les trois premiers épisodes, et Bill Carraro.

Basé sur des personnages créés pour DC par Bob Kane avec Bill Finger, Le Pingouin est produit par 6th & Idaho Productions de Keanu Reeves et Dylan Clark Productions en association avec Warner Bros. Television, où Keanu Reeves et 6th & Idaho ont signé un accord global. Daniel Pipski est également producteur exécutif.

Le Pingouin sera diffusé en première sur HBO et Max le 19 septembre.