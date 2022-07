Colin Desmet de Cary-Grove jouera un rôle clé dans la triple option après avoir mené l’équipe dans les tacles l’an dernier – Shaw Local

CARY – Colin Desmet de Cary-Grove a eu un aperçu de son futur rôle en attaque lors du match de championnat d’État de classe 6A de la saison dernière contre East St. Louis.

Le secondeur hors pair des Trojans a rempli l’arrière dans les derniers instants du match après que le partant meurtrier Nick Hissong, qui a couru pour un record de 224 verges et deux touchés, a subi une déchirure du LCA lors de sa 32e course au stade Huskie du nord de l’Illinois à DeKalb.

Desmet n’a couru le ballon qu’une seule fois, gagnant 2 verges, puis est revenu à sa place normale de secondeur alors que les Troyens ont effectué une interception clé tard et ont tenu bon pour choquer les Flyers, 37-36, et célébrer leur troisième titre d’État dans l’histoire du programme.

Avant de passer à l’attaque, Desmet se souvenait d’avoir été nerveux mais confiant.

“C’était un peu éprouvant pour les nerfs au début, mais j’ai fait confiance aux gars à l’avant”, a déclaré Desmet. «Nous savions que nous l’avions. Nous savions ce que nous devions faire. Avant que j’entre, les autres mecs me disaient : ‘Calme-toi. C’est pour cela que nous pratiquons. Vous êtes doué.’

“Ils m’ont vraiment bien accueilli. Ça faisait du bien.

Desmet, après avoir mené les chevaux de Troie dans les tacles l’automne dernier, aura maintenant la chance de montrer ses talents offensifs. Le 5 pieds 8 pouces et 170 livres passera de la défense à l’attaque alors que les champions en titre de l’État déplaceront les pièces après avoir diplômé 30 joueurs.

Desmet, qui sera un senior, aura de grosses chaussures à remplir en tant qu’élément clé de l’offensive à triple option tant vantée des chevaux de Troie. Hissong (6-1, 225) était un arrière punitif et a terminé deuxième dans la zone avec 1 717 verges, 30 touchés et une moyenne de 8,7 verges par course.

Desmet est ravi de montrer ses capacités de meneur de jeu en attaque, même si cela signifie être à la réception de quelques coups durs supplémentaires.

“Je suis juste excité de commencer”, a déclaré Desmet, qui était une sélection de la première équipe du Northwest Herald All-Area en défense la saison dernière. “[Hissong] est l’un des meilleurs arrières latéraux que nous ayons jamais eu [at C-G]. Je suis juste excité de suivre ses traces et de voir ce que je peux faire, sortir et courir.

Kurt Heerdegen de Grayslake Central, à gauche, est taclé par Colin Desmet de Cary-Grove lors de leur match de deuxième tour de classe 6A le 5 novembre 2021 à Grayslake.

(Candace H.Johnson)

Les Troyens de la saison dernière ont été prolifiques en attaque et en défense.

Desmet était l’un des nombreux éléments clés d’une défense de départ des chevaux de Troie qui accordait rarement des points. Il a mené CG avec 130 plaqués et quatre interceptions. Contre East St. Louis, il a accumulé un record d’équipe de 13 plaqués et un échappé forcé.

Bien que Desmet n’ait pas beaucoup travaillé offensivement, l’entraîneur des Trojans, Brad Seaburg, est confiant dans ses capacités de coureur.

Desmet a joué un arrière pendant la saison de printemps 2021 raccourcie par COVID-19.

“Vous devez vous rappeler que ce n’est pas parce que vous ne le voyez pas un vendredi soir ou un samedi après-midi qu’il n’a pas eu de représentants toute la semaine tout au long de l’année”, a déclaré Seaburg. « Il reviendra avec beaucoup d’expérience et de connaissances dans le champ arrière.

«Il était de toutes les conférences sur la défense et était absolument énorme pour nous. Nous sommes ravis de voir ce qu’il peut faire pour nous [on offense].”

Un manque d’expérience RB dans le jeu au niveau universitaire n’inquiète pas Desmet, qui a déclaré avoir reçu beaucoup de bons conseils et indications de Hissong.

“J’ai beaucoup appris de [Hissong] sur l’exécution de certains jeux, mouvements [off the ball], toutes les petites choses à l’entraînement qui font vraiment une grande différence », a déclaré Desmet. « Il prenait toujours le temps de poser des questions. Il me disait : « Hey, travaille sur ce pas aujourd’hui » ou « C’est comme ça que tu interprètes ce type de défense. Il était vraiment doué pour ça.

« Je pense que nous suivons [last year’s] succès en examinant ce que ces personnes âgées investissent chaque jour. Il y en avait beaucoup. Nous devons essayer d’être comme eux.

Desmet sera rejoint dans le champ arrière par Alex Schuppe, qui a eu beaucoup de temps de jeu en tant que junior, bien qu’il soit derrière des coureurs établis à Hissong, Drew Magel et Wade Abrams. Les Troyens avaient une telle avance sur leurs adversaires la saison dernière que des sauvegardes ont régulièrement joué dans les secondes mi-temps des matchs.

Le poste de quart-arrière, qui a été laissé vacant par Jameson Sheehan (834 verges au sol et 14 touchés; 933 verges par la passe et 13 touchés), n’a pas encore été décidé au début de l’été.

Desmet regarde toujours avec émotion le championnat d’État et l’utilise également comme motivation pour revenir.

“Ce fut l’un des moments les plus cool pour moi, mais c’était mieux parce que c’était un effort d’équipe”, a déclaré Desmet. “Les gens vont probablement douter de nous car nous avons beaucoup perdu [to graduation]mais je pense que c’est une motivation pour continuer et essayer de gagner plus.