Colin Cowherd qualifie les haineux de Taylor Swift de la NFL d’hommes « bizarres et solitaires » qui n’ont jamais eu « d’intimité » avec une femme

L’animateur de talk-show sportif Colin Cowherd a mis en colère les observateurs de la NFL qui se plaignaient de Taylor Swift, les qualifiant d’« hommes bizarres, solitaires et peu sûrs d’eux » qui en veulent aux femmes lors de son émission Fox Sports mardi.

“Le fait que la plus grande pop star du monde sorte avec une star, qui a joué l’un de ses plus grands jeux de tous les temps, et qu’une chaîne les diffuse brièvement, que cela vous dérange, qu’est-ce que cela dit sur votre vie?” » a déclaré Cowherd sur « The Herd ».

La romance entre Swift et l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, était visible dimanche alors que les Chiefs battaient les Ravens de Baltimore, avec des caméras tournées vers la mégastar alors qu’elle applaudissait depuis les tribunes.

Swift est apparue à l’écran pendant moins de 25 secondes en moyenne lors des retransmissions par la NFL des matchs des Chiefs auxquels elle a participé, selon une analyse de la couverture médiatique de Le New York Times cité par Cowherd.

Il a contrasté avec le venin dirigé contre Swift avec la réaction envers les célébrités masculines qui assistent à des événements sportifs, comme Matthew McConaughey, Drake et Jack Nicholson.

“Nous le célébrons… Mais une femme talentueuse et belle est à l’antenne – une femme qui ne prêterait jamais attention aux hommes seuls – et cela les dérange”, a déclaré Cowherd.

“Il y a une statistique, c’est plutôt inconfortable pour vous les gars tristes, que 50 % des hommes n’ont jamais de véritable intimité avec une femme”, a-t-il poursuivi. “Cela signifie que les 50 % restants ont de multiples relations intimes avec des femmes. Et celles qui n’en ont pas sont en colère, tristes et seules, et elles sont souvent misogynes et en veulent aux femmes qui ne leur ont pas donné le temps qu’elles pensent mériter.”

“Cette colère ne dit rien de Taylor Swift. Elle dit tout des hommes qui en sont gênés”, a conclu Cowherd.

Les commentaires de Cowherd font suite à la défense de Taylor Swift par l’ancien animateur de “Late Show”, David Letterman, cette semaine, lorsqu’il a dit aux fans mécontents de la NFL de “se taire” et de célébrer la relation entre Kelce et Swift.

L’ancien parieur de la NFL devenu animateur de talk-show, Pat McAfee, a également défendu la relation dans son émission en direct sur Lundi.

“Tous ceux qui souhaitaient l’échec de Tay-vis ont dû regarder cette vidéo et dire ‘aww’. Peut-être que ce sont des humains, qu’ils s’aiment et qu’ils sont parfaits l’un pour l’autre”, a déclaré McAfee en référence au clip de l’étreinte de Kelce et Swift.

Kelce a également commenté l’attention des médias autour de sa relation avant le match des Chiefs de dimanche, disant aux journalistes que leur bonheur est tout ce qui compte.

“Nous ne pouvons rien écouter qui soit du bruit extérieur”, a déclaré Kelce.

Les Chiefs affronteront les 49ers de San Francisco à Las Vegas lors du Super Bowl le 11 février.