Colin Cowherd pèse sur le documentaire de Vince McMahon

Tout le monde est à l’écoute dans le M. McMahon docu-séries sur Netflix et cela inclut Colin Cowherd, personnalité des médias sportifs de premier plan, qui, comme beaucoup, a une toute nouvelle perspective sur Vince McMahon.

Cowherd a brisé le moule alors qu’il était à ESPN avec une émission comme SportsNationmais s’est finalement aventuré vers Fox Sports pour aider à faire de cette société un débouché alternatif pour les médias sportifs. Depuis lors, il a lancé sa propre société de médias sportifs appelée The Volume, qui héberge des podcasts populaires tels que « Club Shay Shay », « Night Cap », « The Draymon Green Show », « Daniel Cormier TV » et « 3 And Out With ». John Middlekauf. The Volume a également hébergé le podcast de Renée Paquette, « The Sessions ».

Sur son propre podcastCowherd parlait du décès de la légende du baseball et membre du Temple de la renommée de la WWE, Pete Rose. Cowherd a expliqué comment il a grandi en tant que fan de Rose, mais a noté ses défauts de caractère dans et hors de la période sauvage qu’était le baseball des années 1970. Cela l’a incité à évoquer « M. McMahon », quelque chose sur lequel il s’est mis à l’écoute. Il a donné un petit aperçu de ses réflexions sur les docu-séries ainsi que de ses liens avec la WWE.

« J’ai des amis connectés à la WWE et vous en entendrez beaucoup si vous regardez ce documentaire sur Vince McMahon. Ce n’est pas la moitié. Ce n’est pas la moitié.

Cowherd a noué une connexion avec la WWE lorsque la société a signé un accord pour la diffusion de SmackDown sur Fox et a effectivement assisté à une émission. Cowherd a noté qu’il était très impressionné par Charlotte Flair. Non seulement cela, mais son ancien agent se trouve être l’actuel président de la WWE, Nick Khan.

Cowherd a provoqué beaucoup de colère auprès des fans de lutte lorsqu’il les a appelés de manière ludique «mangeurs de crottes de nez». Colin a ajouté qu’il s’était vraiment penché sur le terme pour aiguiller un peu, mais a déclaré sur le podcast de Renee qu’il prévoyait que la lutte professionnelle deviendrait plus importante sur les chaînes sportives.