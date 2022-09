Colin Basran – Kelowna Capital Nouvelles

Rencontrez le candidat sortant à la mairie Colin Basran alors qu’il s’assoit pour répondre à quelques questions importantes, et une question juste pour le plaisir, avant les élections du 15 octobre.

Colin Basran

(Ce qui suit a été transcrit de la vidéo : sic)

Si vous êtes élu, qu’aimeriez-vous que le conseil accomplisse au cours des quatre prochaines années, quelle est votre vision pour Kelowna ?

Ma vision pour le conseil pour les quatre prochaines années est de continuer à bâtir une communauté progressiste où chacun peut trouver sa place. Je veux construire une communauté où, quelle que soit la couleur de votre peau, qui vous choisissez d’épouser, combien d’argent vous avez et qui vous adorez, vous pouvez trouver votre place ici dans notre ville. Je sais qu’il y a certainement des défis en ce moment. Nous sommes la ville qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Cela crée donc des défis certainement uniques mais je pense que nous devons continuer à nous attaquer à de très bons défis. Mais en fin de compte, ce que j’aimerais accomplir, c’est que Kelowna continue de croître d’une manière écologique, résiliente et financièrement responsable.

En tant que maire, comment aimeriez-vous que le conseil et le personnel gèrent la croissance et le développement futurs de la ville ?

Ma vision pour la communauté a toujours été que nous devons grandir différemment que par le passé. J’ai donc été un fervent partisan de limiter l’étalement urbain et de diriger autant de croissance que possible vers nos centres urbains et les quartiers centraux qui entourent ces centres urbains. Nous devons le faire pour deux raisons principales.

Premièrement, parce que nous savons que si nous continuons à nous étaler géographiquement, c’est mauvais pour l’environnement. Nous savons également que l’expansion tentaculaire est préjudiciable ou difficile parce qu’il s’agit d’une augmentation fiscale de la façon dont nous gérons notre municipalité. Plus nous nous étendons, plus nous devons fournir de services et plus nous devons entretenir d’infrastructures.

Je suis également très enthousiaste à l’idée de voir à quoi ressemble cette croissance, car ce que je veux faire, c’est connecter ces centres urbains avec de bons transports en commun fréquents, des corridors de transport actif et des commodités afin qu’il permette ensuite aux gens de vivre dans des quartiers où ils peuvent utiliser tous ces services. aller travailler et se déplacer différemment s’ils le souhaitent. Mais cela signifie également que ceux qui arrivent dans notre communauté depuis les quartiers de banlieue doivent lutter contre moins de trafic.

Cependant, je comprends que nous avons encore besoin de maisons unifamiliales traditionnelles, et c’est pourquoi dans notre nouveau plan communautaire officiel, les quartiers de banlieue qui sont déjà en développement seront autorisés à se développer à leur pleine capacité.

Selon Statistique Canada, en 2021, Kelowna avait le pire taux de criminalité de toutes les régions métropolitaines de recensement (pour 100 000 habitants) au Canada. Si vous êtes élu, que pourriez-vous faire, vous et le conseil, pour lutter contre le crime ?

Tout d’abord, la plus évidente est que nous allons continuer à investir dans les ressources policières ou les bottes sur le terrain. Cependant, nous savons tous maintenant que le simple fait d’investir strictement dans les agents de la GRC ne résout ni ne fait disparaître nos problèmes de criminalité. Nous devons investir dans les soutiens en matière de soins de santé qui aideront ces personnes, en particulier celles aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, qui sont des contrevenants fréquents, à obtenir l’aide dont elles ont besoin pour se réadapter véritablement.

L’une des choses importantes est donc de continuer à plaider auprès des gouvernements provincial et fédéral pour les changements nécessaires pour s’assurer que lorsque des personnes sont arrêtées, elles disposent d’un moyen de faire face à leurs problèmes sous-jacents de santé mentale ou de dépendance. Nous devons donc certainement avoir des conséquences pour les personnes qui commettent des crimes, mais nous devons également disposer des soutiens de santé correspondants afin qu’ils puissent avoir accès à un traitement de santé mentale et de toxicomanie, ainsi qu’à un logement afin qu’ils ne se retrouvent pas simplement sur la rue.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

J’ai une célébrité préférée de l’Okanagan, quelqu’un avec qui je suis devenu ami au cours des dernières années et c’est Kelsey Serwa. Elle est deux fois médaillée olympique dans notre communauté et vient d’une famille qui est ici depuis très longtemps. Si vous passez du temps avec Kelsey, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous laisser emporter par son attitude vraiment positive. C’est contagieux. Elle a également été une grande promotrice de notre communauté, non seulement de Kelowna, mais aussi de Big White. Elle a apporté une grande reconnaissance à notre communauté grâce à ses réalisations, sur le plan sportif, mais maintenant elle travaille à une certaine scolarité dans laquelle elle pourra redonner encore plus à la communauté en tant que physiothérapeute et aider à former et à travailler avec les futurs athlètes de notre communauté. . C’est juste une humaine absolument incroyable et quelqu’un que je suis vraiment fier de connaître.

