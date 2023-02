Colgate-Palmolive rappelle des millions de bouteilles de Fabuloso en raison du risque de bactéries

Colgate-Palmolive a annoncé mercredi qu’il rappelait volontairement 4,9 millions de bouteilles de nettoyant polyvalent Fabuloso sur les préoccupations concernant les bactéries nocives.

Selon la société, une erreur de fabrication a signifié qu’un conservateur n’a pas été ajouté “aux niveaux prévus” pour éradiquer Pseudomonas aeruginosa et Pseudomonas fluorescens, des bactéries qui peuvent causer des infections graves chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli et d’autres problèmes de santé préexistants.

Le rappel concerne cinq variétés de Fabuloso parfumées fabriquées entre le 14 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, dont le citron, la lavande et la fraîcheur printanière.

Quelque 3,9 millions de bouteilles – environ 80 % – n’ont jamais été mises en vente au public, Fabuloso a dit.

Alors que les personnes ayant un système immunitaire sain ne sont généralement pas à risque, les infections à Pseudomonas aeruginosa deviennent plus difficiles à traiter en raison de la résistance croissante aux antibiotiques, selon aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Les consommateurs qui ont acheté Fabuloso sont invités à vérifier leur CUP et leurs codes de fabrication et déposer une demande de remboursement pour toutes les bouteilles concernées.