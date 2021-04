Ce fut une nuit de premières: premier acteur coréen à remporter un Oscar, interprète le plus âgé à remporter le prix du meilleur acteur, première femme de couleur à remporter le prix du meilleur réalisateur.

Et, pour l’industrie du jeu vidéo, sa première reconnaissance aux Oscars du meilleur court métrage documentaire.

La statuette était pour «Colette», un court métrage présenté dans le jeu de réalité virtuelle Oculus Medal of Honor: Above and Beyond, qui est également le premier Oscar pour Facebook. (Il possède Oculus, le groupe de réalité virtuelle qui a produit le court métrage documentaire avec Respawn Entertainment d’EA.)