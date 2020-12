Les supermarchés ont marqué la fin de Noël en remettant les brioches de Pâques sur les étagères – et tout le monde n’est pas ravi par l’idée.

Les acheteurs qui ont visité les magasins Coles à travers le pays samedi ont été choqués de constater que la friandise de Pâques avait été publiée avant la nouvelle année.

« Je n’avais pas réalisé que l’année était allée si vite, ou peut-être que j’ai trop bu à Noël », a écrit une personne sur la page Facebook de Coles à côté d’une photo des petits pains.

«C’est déjà Pâques, Coles?

En 2021, le dimanche de Pâques tombera le 4 avril, dans plus de trois mois.

Les acheteurs qui ont visité les magasins Coles à travers le pays samedi ont été choqués de constater que les petits pains chauds de Pâques avaient été libérés avant la nouvelle année (photo)

Coles a déclaré avoir décidé de stocker les petits pains chauds après avoir écouté les souhaits des clients (image en stock)

Un autre client de Coles a déclaré: «Coles Coles Coles .. des petits pains chauds le lendemain de Noël. Nous n’avons même pas célébré le Nouvel An. Oui, nous souhaitons tous que 2020 soit finie. »

Coles a répondu aux publications sur Facebook et a expliqué avoir décidé de stocker les pains chauds après avoir écouté les souhaits des clients.

Shaun Percy, responsable des opérations de boulangerie chez Coles, a déclaré: « Les premières ventes de petits pains chauds de l’année dernière nous indiquent que la demande est très forte de voir la friandise de Pâques sur les étagères dès que possible.

« Bien que nous comprenions qu’il peut y avoir des points de vue différents sur la vente précoce de la friandise de Pâques, nos boulangers sont constamment invités par les clients quand ils peuvent mettre la main sur nos délicieux petits pains chauds.

«Nous sommes toujours à l’écoute de nos clients et il s’agit d’offrir à nos clients les produits qu’ils souhaitent voir en rayon plus longtemps et le plus rapidement possible.

Coles a mené une enquête et a trouvé que plus de 53 pour cent des mangeurs de petits pains chauds aimaient grignoter la collation en dehors de Pâques.

Un client a partagé une photo de petits pains chauds décorés de guirlandes de Noël le lendemain de Noël

La période de Pâques 2020 a vu le géant des supermarchés vendre plus de 66 millions de petits pains, a déclaré Coles.

Les petits pains chauds Coles coûtent 3,50 $ le paquet et sont disponibles dans un certain nombre de saveurs.

Les données de vente de Coles ont également révélé que les Australiens du Sud ont mangé les pains croisés les plus chauds par habitant en décembre 2019, suivis des acheteurs d’Australie occidentale et du Queensland.

Woolworths devrait bientôt suivre Coles et stocker une gamme de saveurs de pain croisé chaud.

Les autres utilisateurs de médias sociaux sur Twitter n’ont pas été surpris que les petits pains soient déjà sur les tablettes.

« Happy Hot Cross Buns a frappé le jour des rayons Coles », a tweeté une personne.

«Maintenant, pour obtenir des petits pains chauds», a écrit un autre.