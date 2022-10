Colère, trahison et peur alors que l’Amérique se prépare aux élections de mi-mandat | Nouvelles américaines

“Je pense que c’est une guerre civile”, m’a dit Zach Scherer.

Nous étions assis sur le dos de son Atout-camionnette de marque plus tôt cette semaine quand il a fait la prédiction.

“Je pense que c’est la seule chose qui va rassembler l’Amérique après cette élection si nous perdons.”

Guerre civile? Quand j’ai déménagé en Amérique il y a un an, je me souviens que des gens avaient soulevé cette peur. Je me souviens avoir pensé qu’ils étaient fous. Comment pourrait-on croire que la « plus grande démocratie du monde », comme on l’appelle parfois affectueusement, pourrait se diriger vers une guerre civile ?

J’ai rendu compte de nombreux États défaillants ou défaillants au fil des ans. Il semblait absurde de suggérer que les États-Unis d’Amérique pourraient en faire partie.

Eh bien, un an plus tard, mon point de vue change et je suis profondément inquiet.

Les armées et les lignes de front ne sont pas formées au sens traditionnel. Mais ne vous y trompez pas, il y a des armées et il y a des lignes de front. Les lignes de faille sont d’une profondeur alarmante. Il serait faux de penser que l’Amérique peut se frayer un chemin à travers ce point d’inflexion de son histoire.

Un sondage récent suggère qu’un nombre croissant d’Américains pensent que la violence politique est acceptable. Pas plus tard que la semaine dernière, le mari de la troisième politicienne la plus importante du pays, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, a été agressé à son domicile. La police dit qu’elle était la cible.

Le même jour que l’attaque, les autorités ont averti que les menaces de violence contre les politiciens dans tout le pays avaient massivement augmenté.

La nation est amèrement divisée et il y a une chose à l’origine de cette agitation – environ un tiers des personnes en âge de voter dans ce pays pensent que les élections de 2020 ont été volées. Ils croient que Donald Trump a gagné.

Le doute semé dans le tissu de la société américaine

Si vous avez passé les deux dernières années à penser que c’était une opinion marginale colportée par un ancien président ; un con qui peut maintenant être rejeté comme un bruit de fond, détrompez-vous.

Le doute a été semé dans le tissu de la société américaine. Les gens ont été dupés. Ils rejettent les institutions sur lesquelles la démocratie américaine a été construite. On leur a dit de ne pas faire confiance à leur processus électoral.

De retour sur la camionnette, l’ami de M. Scherer, Corey Check, était en colère. Ces deux jeunes disciples de M. Trump croient fermement que l’élection a été volée par Joe Biden et la “gauche radicale réveillée”.

“Tout. Tout est en jeu. L’Amérique est en jeu. Si nous la perdons, notre pays ira en enfer…”, a déclaré M. Check.

Ce groupe de républicains pensait tous que Donald Trump était le vainqueur légitime en 2020



Les loyalistes croient toujours que Trump a gagné

Ébranlé par leurs prédictions austères, j’ai recherché une autre génération de républicains dans l’espoir d’une perspective plus mesurée et nuancée.

La militante locale Cindy Hilderbrand m’avait invité à rencontrer un groupe de six amis et militants au siège du parti républicain local.

Ma première question – combien d’entre eux pensaient que M. Trump était le gagnant légitime en 2020 ? Toutes leurs mains se sont levées.

“Absolument gagné”, a déclaré le marin américain à la retraite Paul Garcia.

Il a été interrompu par une autre membre du groupe, Cheryl Guenther : “… et ce n’était pas seulement les manigances du jour des élections. C’était tout ce qui a conduit à cela. La suppression des informations, la suppression de tout ce qui s’est passé, a par les médias. Les médias ne sont rien de plus qu’un bras démocrate qui aide à supprimer toutes ces informations.”

Pour être clair, il n’y a aucune preuve que les élections de 2020 aient été frauduleuses. Les audits, les recomptages et les affaires judiciaires dans les États du pays ont conclu que rien ne s’était produit qui aurait changé le résultat de l’élection. M. Biden a gagné par une large marge.

Même les collaborateurs les plus proches de M. Trump et sa propre famille ont déclaré qu’il avait perdu. Pourtant, il persiste et ses fidèles le croient.

Les théories du complot se répandent plus vite que les faits

Notre conversation se tourne vers les questions politiques. Sur l’avortement, sur le crime, sur la drogue, sur les armes à feu, sur l’économie, ils ont tous des opinions conservatrices parfaitement légitimes. En gros, l’avortement est mal, le crime et la drogue sont hors de contrôle, le contrôle des armes à feu est inconstitutionnel et l’économie en difficulté est la faute de M. Biden.

Mais voici le problème. Ils croient qu’ils n’arrivent pas à obtenir ce qu’ils veulent sur ces questions politiques, non pas parce qu’une majorité n’est pas d’accord avec eux, mais parce qu’une minorité leur a volé les dernières élections.

La société américaine est cloisonnée dans des chambres d’écho. Ils consomment des informations câblées extrêmement partisanes, ils croient des bêtises sur les réseaux sociaux et rejettent les reportages factuels. Les théories du complot se répandent plus vite que les faits.

“Je pense qu’il y a une véritable menace pour la démocratie”, déclare Ryan



Menace pour la démocratie “sous-estimée”

Non loin de là, lors d’un rassemblement pour le candidat du parti démocrate local, j’ai parlé à un jeune électeur du parti démocrate, un homme du même âge que MM. Scherer et Check mais aux antipodes.

Cette idée d’une menace pour la démocratie était-elle exagérée, ai-je demandé.

“Je pense que c’est peut-être sous-estimé. Je pense qu’il y a une véritable menace pour la démocratie dans ce pays et ça me fait vraiment peur”, m’a dit Ryan.

“Je ne veux pas finir comme ce que nous avons vu en Europe dans le passé. Si nous n’apprenons pas de l’histoire, nous sommes condamnés à la répéter et nous devons maintenir la démocratie pour continuer, sinon nous sommes va faiblir aussi. Je suis inquiet.

Alors que l’Amérique se dirige vers les urnes pour cette à mi-parcours prendre la direction du pays, la colère et la division ne peuvent être exagérées.

En réfléchissant à toutes les conversations que j’ai eues, c’est bouleversant et déconcertant.

Tellement de choses se passent; tant de problèmes et il n’y a absolument aucune confiance pour l’autre côté. Il y a de la colère et un sentiment de trahison, mais j’ai aussi ressenti de la peur. Il y a un réel sentiment que les Américains de tous bords ne savent pas ce qui va suivre ni comment ils y réagiront.