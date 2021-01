Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, suscite une nouvelle colère au milieu de nouveaux rapports révélant que les doses de Covid-19 sont inactives et même jetées, malgré les appels de Bill de Blasio et d’autres pour élargir les conditions d’éligibilité.

Dans le cadre du plan de déploiement de la vaccination de Cuomo, les travailleurs de la santé, les résidents et le personnel des maisons de soins infirmiers sont prioritaires pour le vaccin. Le gouverneur a dit que l’état «Éthiquement» Il appartient à ces groupes de les vacciner d’abord, mais l’effort a conduit à ce que des milliers de doses de vaccins soient dormantes dans des congélateurs, et certaines soient même jetées faute de receveurs répondant aux critères.

«C’est stressant et frustrant d’avoir [a] vaccin et de ne pas pouvoir commencer à le donner à nos patients aussi rapidement que nous le souhaiterions, » Le Dr Peter Meacher, médecin-chef du centre de santé communautaire Callen-Lorde à Manhattan, a déclaré au New York Times dans un rapport soulignant les chutes du plan de Cuomo.

La clinique de Meach a reçu plus de 600 doses le mois dernier, bien plus que ce dont ils avaient besoin pour le cycle prioritaire, et beaucoup d’entre elles sont restées en sommeil parce qu’il ne peut pas les délivrer à des patients qui n’appartiennent pas aux groupes initiaux. La réticence des médecins à administrer le vaccin à d’autres destinataires est compréhensible, étant donné que Cuomo a menacé une amende massive d’un million de dollars pour ceux qui enfreignent les règles.

Vendredi, selon le rapport, seulement 34% environ des doses de vaccin reçues avaient été administrées. Des centaines de milliers n’ont pas encore été utilisés.

La rapidité avec laquelle les doses sont administrées à la tortue a conduit à de vives critiques à l’encontre de Cuomo, y compris de la part du maire de New York, Bill de Blasio, qui a publiquement exprimé sa frustration face aux critères d’éligibilité limités. «Donnez-nous la liberté de vacciner», le maire a plaidé avec Cuomo cette semaine.

De Blasio a voulu élargir l’admissibilité à l’utilisation des doses de vaccin inutilisées sur les travailleurs essentiels, tels que les forces de l’ordre, ou pour les personnes âgées. Des milliers d’officiers devaient être vaccinés cette semaine, mais ce plan a été abattu par le gouverneur quelques heures à peine avant son lancement.

« La loi de l’État ne nous permet pas de donner une seule chance à un seul New-Yorkais de plus de 75 ans », a ajouté le maire, révélant qu’il y a plus de 270000 doses de vaccin qui pourraient être libérées « Droit cette minute » sinon pour les règles actuelles.

Pour aggraver les choses, un hôpital de New Rochelle fait l’objet d’une enquête de la part du service de santé pour vacciner les résidents non éligibles aux directives actuelles. Ils pourraient faire face à des sanctions pour avoir tenté de vacciner des milliers de fonctionnaires.

Les révélations des nouveaux rapports et de Blasio ont motivé beaucoup de gens à faire exploser Cuomo sur les réseaux sociaux, ce à quoi il est probablement habitué à ce stade après une année de nombreuses controverses.

