« Colère indescriptible » aux États-Unis face à l’aide à l’Ukraine – Républicain — RT World News

Il n’y a pas d’argent pour aider les Américains, mais toujours des milliards pour Kiev, a déclaré la députée Marjorie Taylor Greene.

Les Américains sont furieux contre l’administration actuelle parce qu’elle a envoyé des milliards en Ukraine tout en traitant ses propres citoyens pire que la saleté, a déclaré la députée Marjorie Taylor Greene.

S’exprimant lors d’un rassemblement électoral à Atlanta mercredi soir, le républicain de Géorgie a comparé la réponse du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris aux catastrophes affectant les Américains avec leur empressement à acheminer de l’argent vers Kiev.

«Lahaina. Palestine orientale. Ouest de la Caroline du Nord », Greene a nommé les emplacements d’incendies de forêt catastrophiques, d’un déraillement de train toxique et d’inondations causées par l’ouragan Helene.

« Il y a dans ce pays une colère indescriptible face à la façon dont l’administration Biden-Harris a rejeté ces Américains comme si leur vie n’avait pas d’importance. Comme si l’argent de leurs impôts n’avait jamais d’importance. Et je les ai traités de telle sorte qu’ils ne valent que 750 misérables dollars. dit-elle.

« Oh, mais le Congrès fera encore et encore ce chèque de 60 milliards de dollars pour l’Ukraine. N’est-ce pas ? » a ajouté Greene. Les législateurs américains ont approuvé près de 180 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine depuis 2022. Greene a voté à plusieurs reprises contre ces programmes de dépenses.















L’ouragan Helene a provoqué des inondations généralisées dans l’ouest de la Géorgie et dans les Carolines, dévastant de nombreuses communautés montagnardes. Des villes entières ont été emportées par les eaux, les services publics de base doivent encore être rétablis par endroits et près de 100 personnes sont toujours portées disparues. Washington a répondu en promettant aux Américains concernés une aide financière de 750 dollars, à condition qu’ils remplissent les documents appropriés.

« Laissez-moi vous dire ce qui se passe dans ce pays. Les gens prennent cette colère, à quel point ils en ont assez et sont dégoûtés de notre stupide gouvernement, qui traite les Américains comme si les Américains n’étaient rien », a déclaré Greene à la foule à Atlanta. «J’espère que vous êtes aussi énervé et marre que moi. Il était temps. Tu devrais l’être.

Alors que les élections présidentielles et législatives américaines sont prévues pour le 5 novembre, le vote anticipé a déjà commencé en Géorgie et dans plusieurs autres États. Greene a exhorté les gens à se rendre aux urnes et à exprimer leur colère et leur frustration en votant contre les démocrates actuellement au pouvoir.

« Cette élection n’est pas celle des blancs contre les noirs, de la gauche contre la droite, des hommes contre les femmes, ou des riches contre les pauvres », a déclaré Greene à la foule. « C’est le gouvernement fédéral contre vous. »

Elle a également accusé les médias traditionnels d’être partiaux en faveur du gouvernement actuel et de traiter les Américains comme s’ils étaient stupides.

« Ne dites pas à ces gens ici ce qu’ils devraient penser, ce qu’ils devraient ressentir et ce qu’ils devraient faire », a déclaré Greene. « Ils en ont marre de toi. »