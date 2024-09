Colère face au déménagement en prison d’un chirurgien en disgrâce

Le médecin en disgrâce a été emprisonné pendant 20 ans en 2017 pour avoir effectué des procédures inutiles sur ses patients et la mort de plus de 60 femmes a été liée à son travail bâclé.

Ian Paterson, chirurgien du sein voyou, va être transféré dans une prison à ciel ouvert, suscitant la colère et la détresse de ses victimes et de leurs proches.

Un retard dans la chimiothérapie et la radiothérapie lui a valu un cancer secondaire du poumon et est décédée en octobre 2008.

Paterson a d’abord été placé dans une prison de catégorie C, connue sous le nom de prisons de formation et de réinstallation. Une prison de catégorie D a une sécurité minimale et permet aux détenus éligibles de passer la majeure partie de leur journée hors de la prison avec autorisation pour travailler, étudier ou à d’autres fins de réinstallation.

Paterson a été reconnu coupable de 17 chefs de blessures intentionnelles et de trois chefs de blessures illégales.

Les jurés ont appris qu’il avait effectué des opérations inutiles alors qu’il avait exagéré ou inventé le risque de cancer.

Il avait travaillé au Spire Parkway Hospital et au Spire Little Aston Hospital de Birmingham entre 1997 et 2011, ainsi que dans les hôpitaux NHS gérés par le Heart of England NHS Foundation Trust.

Les enquêtes devraient durer deux ans au tribunal du coroner de Birmingham et de Solihull. Ce nombre pourrait être encore plus élevé, car davantage de cas devraient être référés.