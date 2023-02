Colère face au blocage temporaire de Twitter par la Turquie lors d’un sauvetage après le tremblement de terre

La décision de la Turquie de bloquer l’accès à Twitter pendant environ 12 heures de mercredi après-midi à jeudi matin alors que les gens se précipitaient pour retrouver des êtres chers après des tremblements de terre dévastateurs a aggravé la frustration du public face au rythme des efforts de secours.

La décision de la Turquie de bloquer l’accès à Twitter pendant environ 12 heures de mercredi après-midi à jeudi matin alors que les gens se précipitaient pour retrouver des êtres chers après des tremblements de terre dévastateurs a aggravé la frustration du public face au rythme des efforts de secours.

Les chefs de l’opposition et les utilisateurs des médias sociaux ont critiqué l’étranglement de la plate-forme, qui a aidé les gens à partager des informations sur l’arrivée de l’aide et l’emplacement de ceux qui sont encore piégés dans les décombres après le tremblement initial de lundi.

Le gouvernement du président Tayyip Erdogan a bloqué les médias sociaux dans le passé et s’est concentré ces derniers mois sur la lutte contre ce qu’il appelle la “désinformation”, qui, selon lui, a provoqué le blocage mercredi.

Il a rétabli l’accès complet à Twitter tôt jeudi alors que le nombre de morts du tremblement de terre en Turquie et en Syrie voisine a dépassé les 17 000.

Le gouvernement du président Tayyip Erdogan “a perdu la tête et … le résultat est que les appels à l’aide sont moins entendus. Nous savons tout ce que vous essayez de cacher”, a déclaré le principal chef de l’opposition du CHP, Kemal Kilicdaroglu, après l’imposition du blocage mercredi après-midi.

Un responsable du gouvernement qui a requis l’anonymat a déclaré que le déménagement avait temporairement interrompu les vrais appels à l’aide, mais que des mesures ont été prises rapidement et que le service est revenu à la normale.

“Cela a dû être fait parce que dans certains comptes, il y avait de fausses allégations, des calomnies, des insultes et des messages à des fins frauduleuses”, a déclaré le responsable à Reuters, citant des efforts pour voler de l’argent sous prétexte de collecter des aides.

Mercredi, des responsables turcs se sont entretenus avec Twitter et ont déclaré qu’ils s’attendaient à une coopération dans la lutte contre la désinformation lors des opérations de secours, a déclaré le vice-ministre des Transports Omer Fatih Sayan.

Le directeur des communications d’Erdogan, Fahrettin Altun, a déclaré que Twitter avait coopéré à la réunion et s’était engagé à soutenir les efforts de la Turquie, et les responsables ont hâte de travailler avec elle “au cours des prochains jours et semaines”.

“La désinformation est l’ennemi commun de l’humanité et une grave menace pour la démocratie, la paix sociale et la sécurité nationale”, a-t-il déclaré jeudi sur Twitter.

En octobre dernier, le parlement turc a adopté une loi en vertu de laquelle les journalistes et les utilisateurs de médias sociaux pourraient être emprisonnés jusqu’à trois ans pour avoir diffusé de la “désinformation”, suscitant des inquiétudes parmi les groupes de défense des droits et les pays européens quant à la liberté d’expression.

Le parti au pouvoir d’Erdogan avait déclaré qu’une loi était nécessaire pour lutter contre les fausses accusations sur les réseaux sociaux, et qu’elle ne ferait pas taire l’opposition. La question revêt une importance croissante avec des élections prévues pour le milieu de cette année.

Une enquête de Reuters l’été dernier a montré comment les médias grand public sont devenus une chaîne de commandement étroite de gros titres approuvés par le gouvernement, tandis que les petits médias indépendants et d’opposition font face au poids des sanctions réglementaires.

Le blocage de Twitter a également suscité une réaction de colère du chef du parti d’opposition DEVA, Ali Babacan, ancien ministre de l’Économie et allié d’Erdogan.

“Comment Twitter peut-il être bloqué un jour où la communication sauve des vies ? Quelle sorte d’ignorance cela”, a déclaré Babacan mercredi soir.

Le parti pro-kurde HDP a déclaré que Twitter avait joué un rôle crucial dans l’organisation de l’aide aux personnes touchées par les tremblements de terre et que le blocage des médias sociaux ne ferait que causer plus de morts.